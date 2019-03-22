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22.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Ходорковский послал Гордона, отказавшись участвовать в антироссийском шоу

Беглый российский олигарх, либерал Михаил Ходорковский хочет вернуться в Россию и отказывается от общения с украинскими журналистами.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон рассказал, что несколько раз выходил на Ходорковского через еще одного российского миллиардера-эмигранта Евгения Чичваркина, но каждый раз получал отказ.

«Хочу сделать интервью с Ходорковским давно. Он как-то уходит пока от контакта… Он вообще недавно выразил желание поехать жить в Россию опять… Мы дружим с Евгением Чичваркиным, Евгений Чичваркин, который живет в Лондоне, миллиардер российский, он дружит с Ходорковским. И я Евгения просил пару раз, он обращался к Ходорковскому, но он пока не хочет украинским журналистам давать интервью, у него есть свои какие-то, наверное, соображения.

Я думаю, что он не хочет осложнить себе отношения с российскими властями тем, что я неминуемо буду задавать вопросы об отношениях Украины с Россией, он неминуемо должен будет реагировать, высказывать острые вещи по отношению к России, а он этого, видимо, сейчас делать по известным ему соображениям не хочет», – заявил Гордон.

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