Ходорковский предложил схему ухода из-под санкций российской «элите»

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Российские бизнесмены, политики и общественные деятели, попавшие под западные санкции, могут подписать специальную бумагу, предложенную бежавшими из РФ либералами, в обмен на снятие ограничений.

Об этом в интервью антироссийской пропагандистке Юлии Латыниной заявил беглый российский либерал Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходорковского, в этом заявлении должна быть публично озвучена критика российской власти и нынешней политики государства.

«Для того, чтобы очень четко разграничить одних и других, для того, чтобы не требовалось длинного изучения или наблюдения – ведь не каждый человек может прийти к Юлии Латыниной на ее замечательное телевидение и высказать свою точку зрения. У некоторых людей такой возможности нет, и тогда этим людям был предложен простой алгоритм поведения – подпишите публичную декларацию, что «я разрываю с этим режимом». Да, вы принимаете на себя в связи с этим серьезные риски, но одновременно мы можем за вас говорить. Несколько тысяч людей подписали эту декларацию о своем разрыве с режимом. Здесь нет такого, что мы что-то обещали людям получить взамен, никаких обещаний здесь не было. Но именно об этих людях я приезжал и разговаривал в Брюсселе, и именно в отношении этих людей я нашел, как мне кажется, понимание», – заявил Ходорковский.