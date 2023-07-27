Ходорковский: Пригожин дал нам 10 часов

Елена Острякова .  
27.07.2023 16:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Либералы не смогли воспользоваться возможностями, которые им якобы предоставил мятеж ЧВК «Вагнер», и провести в России госпереворот.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту дождь заявил беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Либералы не смогли воспользоваться возможностями, которые им якобы предоставил мятеж ЧВК «Вагнер», и провести...

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«В 1991 году у нас было 3 дня. За 3 дня мы либо взяли бы власть, либо упустили. Мы ее взяли. Сейчас Пригожин дал нам 10 часов. Мы этими 10 часами воспользоваться не сумели. Претензии к Пригожину? Нет, он явление природы, он к нам отношения не имеет. Это мы не сумели воспользоваться этими 10 часами. Значит, к следующему разу надо быть лучше готовыми», – рассуждал Ходорковский.

Он уверен, что у либералов-иноагентов появится еще одна возможность переворота в ближайшие полтора года.

«Для нас базовая проблема в том, что на сегодняшний день гражданское население не может противостоять регулярной армии. Единственная проблема, которая находится почти вне нашего контроля (у меня был успешный опыт переговоров с армейскими структурами) – это выведение регулярной армии и Росгвардии из уравнения. Если это происходит, появляется возможность, которой необходимо воспользоваться», – набивал себе цену Ходорковский.

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