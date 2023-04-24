Ходорковский принуждает Абрамовича покаяться

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Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский считает, что его «коллега» Роман Абрамович должен каяться перед «мировой общественностью», несмотря на всю свою сомнительную активность в рамках СВО.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абрамович играл какую-то роль в переговорах. Сейчас он пытается играть роль в переговорах, касающихся детей. Я знаю, что он ездил в Киев несколько раз. Его цель понятна: он хочет оградить себя от санкционного давления. Понятно, что Путин предоставляет ему эту возможность не только из дружеских соображений, но потому что ему нужен такой агент. Но то, что делает Абрамович, не оправдывает его в моих глазах. Я считаю, что Абрамович, как и все остальные, имеет право на раскаяние, но не на попытку прошагать между струйками», – сказал Ходорковский.

В начале апреля американское информагентство «Блумберг» сообщило о том, что Абрамович создает фонд для помощи Украине. В него он вложил 2,34 млрд фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси». В России заговорили о том, что олигарх таким образом финансирует ВСУ. Решение о создании фонда якобы стало условием признания Украиной мандата Абрамовича и основанием для постепенного снятия санкций с олигарха.

Также поползли слухи о том, что Абрамович приостановил свои стройки на юге России, распродает свои здания, в том числе и на побережье Черного моря. Правда, их тут же опровергли.

В июне прошлого года адвокаты Абрамовича (бельгийская юридическая фирма Daldewolf) принесли в английский суд, который рассматривал иск олигарха, рекомендательное письмо от главы фракции «Слуги народа» Верховной Рады Украины Давида Арахамии, где написано, что «при содействии господина Абрамовича удалось спасти более 400 000 человек».