Ходорковский призывает к белорусскому сценарию в РФ в 2024 году

13.09.2021 20:45 (Мск), Москва, Елена Острякова

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский не пойдет на выборы в Госдуму РФ, потому что считает это бессмысленным. Он считает, что граждане должны проявить свою волю более радикальным способом.

Об этом он заявил в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди реально будут голосовать после того, как они докажут свое право на это на баррикадах. Есть такой достаточно привычный и последовательный способ – как забастовки. Я думаю, что в ближайшее время до него обязательно дойдет, потому что власть постепенно теряла и наконец потеряла связь с обществом, связь с теми людьми, которые на самом деле производят всю ту продукцию, которую дальше эта власть с удовольствием тоже потребляет.

Если люди не могут на выборах донести свою точку зрения до власти, им придется доводить каким-то другим способом, забастовки — один из них», – рассуждает экстремист.

Начинать забастовки он предлагает в 2024 году, кода в России пройдут президентские выборы.

«У нас будут выборы президента в 2024 году, в этот самый момент надо сконцентрироваться и сделать все, что от тебя зависит, чтобы перевернуть ситуацию. «Единая Россия» в это смысле не совсем подходящая цель…

Бойкот имеет смысл, когда можно опрокинуть власть. На этих выборах власть опрокинуть нельзя. Можно ей нагадить на тех участках, на которых идут не запутинцы. Проголосуйте за незапутинца. Он все равно не будет обладать политической властью», – сказал Ходорковский.

Он даже не призвал голосовать за список «Яблока», в котором идет его бывший подчиненный Андрей Пивоваров, возглавлявший «Открытую Россию» и сейчас находящийся в СИЗО. Из-за этого «Яблоко» будет фигурировать в бюллетене с пометкой «иноагент».