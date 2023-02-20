Ходорковский просит Запад покончить с Россией «жёстко и быстро»

Константин Серпилин.  
20.02.2023 16:16
  (Мск) , Мюнхен
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Госизмена, Дзен, Политика, Россия


Страны западного блока пытаются как можно сильнее затянуть войну на Украине, несмотря на экономические потери и жертвы среди бандеровцев.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока пытаются как можно сильнее затянуть войну на Украине, несмотря на экономические...

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«Запад будет пытаться вытягивать происходящее, потихонечку затягивая войну. Это то, что происходит сегодня с поставками вооружения. Может быть, это и нормальная стратегия, я не знаю.

Если Запад считает, что Украина может себе позволить терять по нескольку сот человек каждый день. Если Запад уверен, что сможет поставлять вооружение постоянно, несмотря на предвыборные и послевыборные изменения, то, может быть, это и стратегия.

Мне кажется, что это ошибочная стратегия. Она точно приведёт к значительным человеческим жертвам», – сказал Ходорковский.

По мнению олигарха, Запад должен срочно направить на территорию Украины как можно больше сил, и покончить с Россией «жёстко и быстро».

«Правильная стратегия – это завершить в этом году жёстко и быстро. Существенное увеличение поставок вооружения, включая авиацию. Тот, кто господствует в воздухе, тот в этой войне и побеждает.

И тогда завершение этой войны было бы реально рассчитывать увидеть в начале осени – конце этого года. И дальше было бы уже возможно вести политическое регулирование», – подытожил изменник Родины.

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