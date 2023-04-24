Ходорковский рассказал, как «правильно» убивать россиян

Елена Острякова .  
24.04.2023 21:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский считает, что военкора Владлена Татарского нужно было не взрывать, а зарезать в подъезде.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский считает, что военкора Владлена Татарского нужно было не взрывать, а...

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«Он, конечно, комбатант. Он брал в руки оружие и был активным пропагандистом войны. С этой точки зрения он стал законной мишенью. Но мишень он мелкая. Ударяя по этой мишени, нельзя ставить под угрозу жизни десятков людей, чья вина не настолько очевидна. Если бы его зарезали в подъезде украинцы, я бы сказал: они на это имеют право», – сказал Ходорковский.

При этом жертвы среди мирных россиян при атаке на военные объекты он считает вполне оправданными.

«Совершенно другая история, если бы атака шла против Генерального штаба. Понятно, что если бы ракета ударила в дом, находящийся на Арбате, то были бы жертвы среди гражданских лиц. Но цель этому соответствовала бы с точки зрения воюющей стороны», – высказался подонок.

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