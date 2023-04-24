Ходорковский рассказал, как «правильно» убивать россиян

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский считает, что военкора Владлена Татарского нужно было не взрывать, а зарезать в подъезде.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Он, конечно, комбатант. Он брал в руки оружие и был активным пропагандистом войны. С этой точки зрения он стал законной мишенью. Но мишень он мелкая. Ударяя по этой мишени, нельзя ставить под угрозу жизни десятков людей, чья вина не настолько очевидна. Если бы его зарезали в подъезде украинцы, я бы сказал: они на это имеют право», – сказал Ходорковский.

При этом жертвы среди мирных россиян при атаке на военные объекты он считает вполне оправданными.

«Совершенно другая история, если бы атака шла против Генерального штаба. Понятно, что если бы ракета ударила в дом, находящийся на Арбате, то были бы жертвы среди гражданских лиц. Но цель этому соответствовала бы с точки зрения воюющей стороны», – высказался подонок.