Ходорковский рассказал, сколько Запад будет помогать Украине

04.07.2022  16:45 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Запад будет готов помогать Украине до тех пор, пока она сама не откажется от войны.

Об этом в интервью антироссийской пропагандистке Юлии Латыниной заявил беглый российский либерал Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад будет готов помогать Украине до тех пор, пока она сама не откажется от...

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По словам Ходорковского, об этом ему сказали представители НАТО и европейских стран во время его турне по западным институтам.

«Настроения достаточно в этом смысле жесткие, однозначные и помощь Украине до той поры, пока сама Украина будет готова сражаться за свою свободу и свою независимость… Это неоднократно публично повторялось, я думаю, что ничего нового я не сказал – было сказано многократно, что решать, в какой момент и на каких условиях Украина готова договариваться о прекращении огня – только самой Украине.

Понятно, что решение о прекращении огня со стороны будет приниматься только в том случае, если Украина, по тем или иным причинам считает для себя далее невозможным сражаться. Произойдет ли это когда-нибудь, до той поры, пока Украина не восстановит суверенитет или не произойдет – это решать самим украинцам», – заявил Ходорковский.

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