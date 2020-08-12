Ходорковский с Госдепом отрепетировали на минских беспорядках майдан в России

12.08.2020, Москва, Владимир Гладков

На данный момент в Белоруссии происходит репетиция госпереворота в России – в частности, члены финансируемой Госдепом США организации «Открытая Россия» накануне отправились в Минск для получения реального опыта протестов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, для нас важнее всего то, что мы видим на модели Белоруссии, что готовят для России. Совершенно неслучайно представители организации под названием «Открытая Россия», которые по так называемому обмену опытом поехали в Белоруссию для того, чтобы перенести практику боев с силами правопорядка и адаптировать их под российские реалии.

Сейчас мы видим, как эту модель пытаются воссоздать в нашей стране, мы много говорили про Telegram-канал «Nexta», он был создан в 2018 году, за два года до выборов, и он не спал, потихонечку накручивался.

Что есть у «Открытой России»: своя сетка Telegram-каналов, и их много, свои средства массовой информации, свои некоммерческие организации, которые получают финансирование по линии Ходорковского и напрямую по линии Госдепа США», – рассказал Малькевич.