Ходорковский: Силы Украины на исходе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия способна провести еще не одну мобилизацию, тогда как Украине все тяжелее призывать в армию новых людей.

Об этом на своем ютуб-канале заявил беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мобилизация прошла для Путина относительно безболезненно. И продолжение этой мобилизации идет безболезненно. Это позволяет ему компенсировать те потери, которые были до этого момента и создавать то преимущество в живой силе, которое у него на сегодняшний день есть. У Украины ситуация, к глубокому сожалению, обратная. Она потеряла огромное количество людей в связи с аннексированными территориями. Сегодняшняя численность Украины это не 40 с лишним миллионов, а 30. Из них какая-то часть людей уехала. Таким образом мы можем оценить приблизительный призывной потенциал Украины меньше 20% населения – до 5 миллионов человек. Это значит, что миллион человек для них является абсолютно критичной цифрой потерь. Если они потеряют миллион, то им будет очень тяжело продолжать», – сказал Ходоковский.

Он считает, что Украину могут спасти только поставки самого современного западного оружия.

«Я не говорю, что у Украины кончились силы, но им все тяжелее и тяжелее. Очень много зависит от того духа, который есть, но преимущество с точки зрения живой силы на сегодняшний день очевидное. Насколько современные вооружения смогут это преимущество компенсировать? Танки в современной войне это преимущество не компенсируют. Компенсирует подавляющее преимущество в воздухе и дальнобойные ракеты. Если сейчас Украина получит достаточное количество ракет, которые бьют по оперативным тылам на глубину 100 с лишним километров – мы не понимаем, сколько они их получили и получили ли – то тылы придется еще отодвигать, и наступление еще более осложнится», – сказал Ходорковский.