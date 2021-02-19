Ходорковский сменил риторику после поражения навальнистов

19.02.2021, Москва, Елена Острякова

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, который в январе вместе с навальнистами призывал к насильственному свержению «режима» в России, сегодня призывает сотрудников своих структур быть готовыми пострадать от «репрессий» власти и намекнул на эволюционный путь «демократизации» в РФ.

Об этом он заявил в интервью либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я своим ребятам говорил и раньше: этот режим тоталитарный и террористический в отношении своих оппонентов. Либо вы сидите и молчите в тряпочку, либо будьте готовы к тому, что в любой момент это может таким образом закончиться. Конечно, часть людей отсеивается. Остаются более радикально настроенные. И это ускоряет развитие ситуации. Это не очень хорошо.

Я бы предпочел, чтобы вопросы сменяемости власти были решены более мягким путем – как во франкистской Испании. В этом случае больше вероятность, что следующий режим будет демократическим. В режиме радикального противостояния возрастает вероятность того, что следующий режим будет авторитарным», – рассуждает Ходорковский.

Как и остальные либералы он возлагает большие надежды на западные санкции, которые расколют российские элиты.

«Без всякого сомнения, угроза серьезных персональных санкций – это та вещь, о которой окружение Путина будет думать и каким-то образом работать со своим вождем, чтобы как-то эту ситуацию нивелировать. Вождю-то, может, и наплевать, а у людей там семьи, привычка отдыхать, недвижимость. В тот момент, когда Запад всерьез начинает браться за эти мягкие места, люди переживают. Это может быть не послабление с Навальным, а какие-то ассиметричные действия. Их смелые похлопывания себя по животу со словами «а нам наплевать»… Конечно, не наплевать», – утверждает Ходорковский.

Напомним, в январе в эфире того же «Эха Москвы», он предрекал, что 3% людей с оружием захватят власть и сменят режим насильственным путем.