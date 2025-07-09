Ходорковский требует от Запада начать смену власти в России

Вполне вероятно, что Запад может расхотеть менять власть в России.

Об этом олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это диагноз, который меня беспокоит более всего. То, на что направлено 80% моих усилий и усилий моей команды, это на то, чтобы подготовить Запад к ситуации транзита. Я считаю, что уровень влияния Запад на российский транзит будет в районе 10-15%. Нужно, чтобы Запад бросил их в правильном направлении, а не в идиотском. Идиотское направления это: у вас был хреновый царь поставим вам хорошего царя, и все будет замечательно. Это, к слову, возможно. И уж точно нельзя допустить, чтобы Запад занял свою любимую позицию: давайте, мы подождем полгодика и потом вмешаемся», – сказал Ходорковский.