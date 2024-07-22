Ходорковский уверен, что он на пару с навальнистами «делегитимизирует российскую власть»

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Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский вместе с экстремистской организацией ФБК работает над «проектом делегитимации режима Путина».

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это такой проект, который еще не завершился, но одним из его заметных элементов является то, что Европейский парламент принял решение о непризнании выборов. Такая же работа ведется еще с рядом национальных правительств. У этого есть вполне конкретные и достаточно серьезные последствия. Но эта работа еще продолжается», – сказал Ходоровский.

В конце апреля Европарламент принял резолюцию, осуждающую президентские выборы в России, которые якобы «прошли в атмосфере страха и репрессий на фоне агрессивной войны». Европарламент призвал страны ЕС и международное сообщество не признавать результаты российских выборов, однако никто не откликнулся, поскольку легитимность Владимира Путина как президента РФ признали США.