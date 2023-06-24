Ходорковский выступил против меньшинств и феминисток

Елена Острякова.  
24.06.2023 14:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Политика, Россия


Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский прокомментировал феминистский скандал на «антивоенной конференции» беглой российской оппозиции в Брюсселе, состоявшейся в начале июня.

Там адвокат Карина Москаленко устроила сцену из-за того, что на мероприятии выступало недостаточно женщин. Она призвала присутствующих «встать и уйти», если они снова увидят перед собой панель, заполненную исключительно «пиджаками». Зал ей поаплодировал, но выходить не стал.

Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский прокомментировал феминистский скандал на «антивоенной конференции» беглой российской оппозиции в...

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В интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь» Ходорковский назвал демарш Москаленко «красивым ивентом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, я в данном случае являюсь немножко радикальным человеком, но я считаю, что мы не должны рассматривать гендерный аспект как определяющий для принятия общих политических решений. Эти представители должны принимать участие в круглом столе, иметь за ним свое место. Не все женщины, конечно, а только те, которые считают, что их повестка недостаточно представлена», – сказал Ходорковский.

При этом он считает, что «попытка навязать повестку какого-то из меньшинств как определяющую» является неправильной, потому что «не все женщины относят себя к той категории, чьи интересы ущемляются».

 

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