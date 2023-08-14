Ходорковский: Запад не будет выкупать Навального
Запад не станет менять арестованные российские активы на российских «политзаключенных».
Об этом беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не надо переоценивать желание Запада выкупать наших политических заключенных. Это – наш интерес. Для Запада интерес – прекратить агрессию, компенсировать свои потери и потери Украины. Платить за наших политических заключенных они в общем и целом совершенно не собираются», – болтал Ходорковский.
В России ходят слухи о возможности обмена блогера-уголовника Алексея Навального на попавших в американские тюрьмы россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще в 2021 году допустил такую возможность, если окажется, что оппозиционер — «гражданин США и работает на спецслужбы». По его словам, подобных предложений со стороны Вашингтона не поступало.
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