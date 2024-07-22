Ходорковский: Запад плохо вооружает Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский подтвердил свой майский прогноз о том, что Украина к концу года потеряет Харьков, а в середине следующего – Одессу.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы видим, что по-прежнему украинские войска не получили даже то вооружение, которое им американцы вроде сейчас поставляют. У них по-прежнему снарядов меньше, чем у путинских войск. У них по-прежнему практически нет авиационной поддержки, у них по-прежнему выбита значительная часть системы ПВО, которая была раньше, и оставшаяся часть недостаточно насыщена противоракетами. Пока это сохраняется в таком виде, путинские войска вышибают остальные инфраструктурные элементы, которые есть», – сказал Ходорковский.

Он возлагает ответственность за бедственное положение Украины на Германию, которая, по мнению олигарха, могла бы увеличить военный госзаказ и «раскочегарить» свой ВПК.