Ходорковского подозревают в покупке для Короткова материалов из Сирии

03.03.2021, Санкт-Петербург, Игорь Соколов

10 марта 2021 года Приморский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрит иск журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова к Федеральному агентству новостей. К сожалению, решение может быть не таким, на какое рассчитывают в ФАН.

По сообщению ФАН, компетентные органы продолжают проверять информацию о возможной связи Короткова с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как правило, на обработку и подтверждение подобных материалов уходит достаточное количество времени, и следователи просто не успевают передать материалы в суд.

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В то же время, судья не вправе затягивать рассмотрение иска по гражданскому делу, поэтому ситуация складывается неоднозначная. Журналисты ФАН уверены в своей правоте и предлагают еще раз заострить внимание на некоторых моментах работы Дениса Короткова.

В 2019 году, корреспондентам Федерального агентства новостей удалось взять в Сирии интервью у Шерзода Хасанова, занимавшегося в ИГ радиоперехватом.

Среди прочего, Хасанов рассказал, что поддерживал связь с неким контактом из России, которому передавал информацию о «подвигах» террористов в САР. В ходе общения Хасанов узнал имя своего контакта – Денис Коротков. По его словам, журналист неоднократно пересылал свои статьи верхушке ИГ для отчета.

Тогда в ФАН с недоверием отнеслись к данной информации. Действительно, для чего, питерскому журналисту напрямую сотрудничать с «Исламским государством». Однако со временем все прояснилось.

В своем интервью Шерзод Хасанов упомянул о русском олигархе по имени Михаил, который оплачивал командировки журналистов на подконтрольную террористам территорию.

Сотрудники ФАН предположили, что речь идет о Михаиле Ходорковском, и тогда все встало на свои места. Ведь Коротков давно получает финансовые вознаграждения от беглого олигарха.

Журналист является постоянным участником форумов «Открытой России», проводимых в различных европейских странах, в ходе которых он неоднократно лично пересекался с Ходорковским. В распоряжении ФАН оказалось видео одной из таких бесед.

Связь Короткова с Ходорковским объясняет, откуда он получал эксклюзивные материалы о событиях на Ближнем Востоке, не выезжая из России. Эти данные Коротков затем использовал для создания своих «статей».

Например, в распоряжении Короткова оказалось видео ликвидации террориста, которое предлагалось купить некоторым ТГ-каналам за 10 тыс. долларов. Данное видео журналист «Новой газеты» использовал для подготовки фейкового материала о «ЧВК Вагнера».

Примечательно, что данная статья была опубликована в «Новой» сразу же после возвращения Короткова с конференции «Россия для граждан», организованной Ходорковским. На этом мероприятии журналист получил специальную премию на некие цели, возможно, как раз для покупки видео.

Не исключено, что открытая продажа была лишь прикрытием для легализации ролика, который Коротков получил от террористов, что вызывает еще большие сомнения в его достоверности.

Даже сотрудники «Новой газеты» отмечали, что публикация данного материала происходила в необычайной спешке и в нарушение всех редакционных правил. Возможно, таким образом Коротков пытался предупредить выход расследования ФАН против него самого.