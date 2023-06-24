Ходорковскому удобнее захватить власть после полного поражения России

Елена Острякова.  
24.06.2023 13:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский все еще надеется, что контрнаступление ВСУ не окончательно захлебнулось.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский все еще надеется, что контрнаступление ВСУ не окончательно захлебнулось. Об...

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«Я не знаю, какая потенция есть еще у украинских вооруженных сил. Насколько то, что происходит, является окончанием того контрнаступления, о котором так долго говорили. Я могу сказать с высокой ступенью уверенности: если это окончание возможностей ВСУ, то скорее всего к концу года будет та или иная форма попытки установления перемирия», – сказал Ходорковский.

Он пояснил, что беглой оппозиции было бы удобней захватить власть в условиях полного поражения России на Украине.

«Если это не итоговый результат. Если у ВСУ есть дополнительные возможности, то наилучшим для российской демократии вариантом было бы, если б Украина смогла бы выйти на границы 1991 года, показав полное банкротство путинского режима.

Тогда новая власть в России могла бы начинать в общем-то с чистого листа, а не брать на себя ту огромную политическую ответственность, и огромный политический ущерб, выстраивая отношения с Украиной, если военные действия завершатся не на границе 1991 года», – сказал Ходорковский.

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