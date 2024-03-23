Ходжес дал Украине добро на удары вглубь России
Украинское руководство может игнорировать «запрет» западных стран на удары натовским оружием вглубь России.
Об этом на Киевском форуме безопасности заявил экс-командующий армией США Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы читали статью в «Financial Times» о том, что США якобы попросили Украину не наносить удары по нефтеперерабатывающим объектам в России», – спросила ведущая.
Бен Ходжес призвал игнорировать подобного рода публикации или считать их трансляцией мнения отдельных чиновников.
«После ударов по российской нефтяной энергетической инфраструктуре. Если в Администрации кто-то об этом говорил, то я бы рекомендовал это игнорировать.
Потому что удары по этой инфраструктуре имеют значительное влияние. Потому что Россия меньше может оплачивать эту войну, а также лишает необходимого топлива», – сказал экс-командующий армией США.
Он также призвал к диверсиям на промышленности и железной дороге.
«Далее, надо продолжать санкции, необходимые, чтобы сорвать российские военные усилия. Я говорю о запчастях, масле для железнодорожной системы», – подытожил Ходжес.
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