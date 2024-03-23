Ходжес дал Украине добро на удары вглубь России

Вадим Москаленко.  
23.03.2024 00:41
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, США, Украина


Украинское руководство может игнорировать «запрет» западных стран на удары натовским оружием вглубь России.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил экс-командующий армией США Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство может игнорировать «запрет» западных стран на удары натовским оружием вглубь России. Об...

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«Мы читали статью в «Financial Times» о том, что США якобы попросили Украину не наносить удары по нефтеперерабатывающим объектам в России», – спросила ведущая.

Бен Ходжес призвал игнорировать подобного рода публикации или считать их трансляцией мнения отдельных чиновников.

«После ударов по российской нефтяной энергетической инфраструктуре. Если в Администрации кто-то об этом говорил, то я бы рекомендовал это игнорировать.

Потому что удары по этой инфраструктуре имеют значительное влияние. Потому что Россия меньше может оплачивать эту войну, а также лишает необходимого топлива», – сказал экс-командующий армией США.

Он также призвал к диверсиям на промышленности и железной дороге.

«Далее, надо продолжать санкции, необходимые, чтобы сорвать российские военные усилия. Я говорю о запчастях, масле для железнодорожной системы», – подытожил Ходжес.

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