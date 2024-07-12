Ходжес обвинил американскую администрацию в провале подготовки украинских пилотов

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США до сих пор не запустили «конвейер по подготовке украинских пилотов» для истребителей Ф-16.

Об этом бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил в эфире новостей ZDF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, конечно, очень рад, что администрация Байдена наконец согласилась на поставку истребителей Ф-16 на Украину. Это должно было произойти много лет назад. Некоторые наши европейские союзники сейчас понимают, что они могут ждать США, что если Украина проиграет, это будет катастрофа для Европы. Но администрация США четко не дала понять, что нашей стратегической целью является победа Украины, поэтому сейчас мы приняли очень робкое решение о помощи. Хотя Ф-16 сейчас действительно поставляются, мы еще не запустили конвейер для подготовки украинских пилотов. Это не означает полной приверженности американцев тому, чтобы Украина победила», – негодовал Ходжес.

Он также назвал «очень важной частью победы над Россией» атаки объектов энергетики в глубине РФ.