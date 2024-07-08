Ходжес призвал Киев уходить в глухую оборону на время выборов в США

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Терроризм, Украина


Пока в США существует связанная с президентскими выборами политическая нестабильность, Украине нужно за это время накапливать армию и стоять в такой обороне, чтобы Россия не смогла добиться новых успехов.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока в США существует связанная с президентскими выборами политическая нестабильность, Украине нужно за это...

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«Лучше всего Украине сосредоточиться на собственной обороне, не давать передышки России, воспользоваться этим временем, чтобы увеличить размер своей армии, продолжать бить кремлёвские силы, в том числе в Крыму, продолжать атаковать нефтегазовую инфраструктуру. И я думаю, что тогда вы будете себя видеть совсем в другой позиции относительно вооружений до нового года.

Российская промышленность сейчас под чрезвычайным давлением, им приходится импортировать вооружение, запчасти, дроны. Наша работа – помочь дальше изолировать Россию от внешней поддержки, а роль Украины – продолжать наращивать армию и защищаться, чтобы Россия больше не достигла никаких успехов», – подстрекал Ходжес.

Он добавил, что пока Украина бьёт по российским НПЗ, Запад должен изолировать Россию.

«Номер один – это остановить поступление российской нефти через Балтийское море. Они продают Китаю и Индии, получают деньги, за которые покупают дроны, вооружения, запчасти в Китае, в Иране, в Северной Корее. Поэтому экономически первым шагом было бы для Запада предотвратить возможности России отправлять свою нефть через подставные танкеры в Балтийском море.

Это бы создало значительную реакцию и  уменьшило их возможность сражаться. Северная Корея даёт оружие России – надо и против этого бороться.

Я думаю, что Украина делает в этом смысле много добрых дел. Генерал Буданов с командой очень много делают для уничтожения и нефтеперерабатывающих заводов и нефтегазовой инфраструктуры», – вещал американец.

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