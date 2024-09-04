Ходжес: США дадут добро на обстрел аэродромов России

Елена Острякова.  
04.09.2024 18:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Терроризм, Украина


Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес надеется, что Белый дом даст разрешение Украине на запуск ракет вглубь территории России.

Об этом он заяявил телеканалу-иноагенту «Дождь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес надеется, что Белый дом даст разрешение Украине...

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«Я полагаю, что по крайней мере по некоторым целям из этого списка – США дадут добро, чтобы защитить мирное украинское население. Точно разрешат бить по аэродромам, с которых российская авиация наносит удары КАБами и ракетами по гражданской инфраструктуре. Да и в целом по любым военным целям, которые бьют по гражданской инфраструктуре в Украине.

Это может быть и артиллерия, и системы РСЗО, и операторы дронов. Вот по этим целям, я считаю, нам надо помогать намного активнее, чем мы это делали до сих пор», – сказал Ходжес.

Он считает позором то, что США и другие западные страны до сих пор выставляли условия использования своего оружия, которое они предоставляли Украине.

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