Ходжес: США дадут добро на обстрел аэродромов России

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес надеется, что Белый дом даст разрешение Украине на запуск ракет вглубь территории России.

Об этом он заяявил телеканалу-иноагенту «Дождь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Я полагаю, что по крайней мере по некоторым целям из этого списка – США дадут добро, чтобы защитить мирное украинское население. Точно разрешат бить по аэродромам, с которых российская авиация наносит удары КАБами и ракетами по гражданской инфраструктуре. Да и в целом по любым военным целям, которые бьют по гражданской инфраструктуре в Украине.

Это может быть и артиллерия, и системы РСЗО, и операторы дронов. Вот по этим целям, я считаю, нам надо помогать намного активнее, чем мы это делали до сих пор», – сказал Ходжес.