Хоккей доведёт Порошенко до инфаркта

21.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Президента Украины Петра Порошенко высмеяли за неудачную попытку дешевого пиара.

Так, на днях на пути у президентского кортежа, разъезжающего по Житомирской области в рамках томос-тура, «случайно» возникла играющая в хоккей компания мальчишек из села Скраглевка.

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Очевидно, по совету пиарщиков, Порошенко выбрался из бронированного «Мерседеса» и сделал «селфи» с подростками, не обратив внимания, что от бедности сельские пацаны играют не клюшками, а швабрами.

Показное фото Порошенко в блоге вызвало насмешки комментаторов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пиарщики попытались исправить прокол – через день по социальным сетям с пометкой «реклама» стало разгоняться сообщение о том, что Порошенко подарил компании сельских хоккеистов клюшки и схемы.

Однако на этом щедрость президента-миллиардера закончилась.

Пристыдить главу государства взялся входящий в украинский список Forbes алкогольный магнат Евгений Черняк. Следом за Порошенко он купил детям коньки и форму и тоже решил рассказать об этом в своем блоге.

«У пацанов теперь несколько комплектов формы. Ждём появления новых Харламовых, Христичей и Овечкиных», – пафосно подписал Черняк.