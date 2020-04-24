Холдинг Ахметова попал в серьезный переплет из-за коронавируса

24.04.2020, Киев, Игорь Петров

Принадлежащий олигарху Ринату Ахметову холдинг ДТЭК остановил самое крупное угледобывающее предприятие в стране, люди сидят без работы и денег.

Об этом в эфире UKRLIFE.TV заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у нас сильно упало производство электроэнергии на фоне всего того, что происходит. Метро остановили. Электричество никому не нужно, и производимое на электростанциях с высокой себестоимостью тоже. Его просто нереально продать на бирже. Теплая зима. Профицит на складах. Приехали.

Это, конечно, плохо, потому что непонятно, как потом восстанавливать добычу. Это плохо для ДТЭК. Они остановили сейчас «Павлоградуголь» — это крупнейшее угледобывающее предприятие в Украине. Оно частное. А на госшахтах ситуация еще хуже. Негативные тенденции были и до того, просто эта история с коронавирусом и падением потребления электричества наложила такую печать, прибило к земле все это. Ситуация очень плохая. ДТЭК ожидает снижения добычи на 30%. И это только ДТЭК. Это люди без работы со всеми вытекающими», – сказал Марунич.