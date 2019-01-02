Холдинг украинского олигарха стал крупнейшим поставщиком курятины в ЕС

02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Европейская комиссия опубликовала данные по поставкам курятины за 10 месяцев 2018 года. Украина в числе главных поставщиков в страны ЕС, передаёт корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии.

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Данные европейцев указывают на то, что Украина за этот период поставила 105 тыс. тонн мяса птицы и заняла третье место в рейтинге крупнейших экспортёров.

Опережают Украину, по-прежнему, Бразилия и Тайланд.

Страны экспортировали 260 тыс. тонн и 254 тыс. тонн соотвественно.

При этом рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил всего 16,8%, бразильской — упал на 26%.

88% экспорта украинской курятины обеспечивает агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” (МХП) олигарха Юрия Косюка.

В целом же, как сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по результатам января-ноября 2018 года экспорт украинской аграрной продукции достиг 57,2 млн. тонн.