Холмогоров: Гончаренко признался, что хотел бы видеть жителей Полтавы убитыми шведами

Холмогоров: Гончаренко признался, что хотел бы видеть жителей Полтавы убитыми шведамиНовости Украины
Поздравляя жителей Полтавы с годовщиной битвы 1709 года портретом предателя и шведского прихвостня Ивана Мазепы, одиозный депутат Алексей Гончаренко фактически высказывает сожаление, что город не был взят западными захватчиками.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил обозреватель Егор Холмогоров.
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«Депутат Гончаренко никогда мне не казался семи пядей во лбу. Похоже, у него отсутствует даже одна извилина. Полтавская битва происходила под осажденной шведами Полтавой.
Гарнизон и жители города защищали свою крепость от шведов. Мазепа же был их врагом. Полтавская битва произошла в результате маневра армии Петра Великого по деблокаде города», – напомнил он.
«То есть, поздравлять жителей Полтавы с годовщиной Полтавской битвы портретом Мазепы – это значит выражать сожаление, что город шведы не взяли, а жителей не вырезали.
Думаю, жители Полтавщины будут очень «благодарны» Гончаренко за такое приветствие», – добавил обозреватель.
Также Егор Холмогоров напомнил, что в 2015 году одиозный депутат уже ходил «на Москву», и в результате был задержан российскими правоохранителями.
«Что же до похода на Москву, то в 2015 году Гончаренко задержали на немцовском марше проукраинской оппозиции в Москве, и он был допрошен нашими следователями на предмет соучастия в бойне в Одессе 2 мая 2014 года.
К сожалению, тогда он был отпущен. Понятно, что ездить в Москву теперь ему страшно, вот он и зовет жителей Полтавы, чтобы затеряться в их толпе», – резюмировал эксперт.
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