Холмогоров: Гончаренко признался, что хотел бы видеть жителей Полтавы убитыми шведами

Поздравляя жителей Полтавы с годовщиной битвы 1709 года портретом предателя и шведского прихвостня Ивана Мазепы, одиозный депутат Алексей Гончаренко фактически высказывает сожаление, что город не был взят западными захватчиками.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил обозреватель Егор Холмогоров.

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«Депутат Гончаренко никогда мне не казался семи пядей во лбу. Похоже, у него отсутствует даже одна извилина. Полтавская битва происходила под осажденной шведами Полтавой.

Гарнизон и жители города защищали свою крепость от шведов. Мазепа же был их врагом. Полтавская битва произошла в результате маневра армии Петра Великого по деблокаде города», – напомнил он.

«То есть, поздравлять жителей Полтавы с годовщиной Полтавской битвы портретом Мазепы – это значит выражать сожаление, что город шведы не взяли, а жителей не вырезали.

Думаю, жители Полтавщины будут очень «благодарны» Гончаренко за такое приветствие», – добавил обозреватель.