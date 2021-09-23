Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
23.09.2021 22:50 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Запад, Идиотизм, История, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Холмогоров: Гончаренко признался, что хотел бы видеть жителей Полтавы убитыми шведами

Новости УкраиныПоздравляя жителей Полтавы с годовщиной битвы 1709 года портретом предателя и шведского прихвостня Ивана...

Поздравляя жителей Полтавы с годовщиной битвы 1709 года портретом предателя и шведского прихвостня Ивана Мазепы, одиозный депутат Алексей Гончаренко фактически высказывает сожаление, что город не был взят западными захватчиками.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил обозреватель Егор Холмогоров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Депутат Гончаренко никогда мне не казался семи пядей во лбу. Похоже, у него отсутствует даже одна извилина. Полтавская битва происходила под  осажденной шведами Полтавой.

Гарнизон и жители города защищали свою крепость от шведов. Мазепа же был их врагом. Полтавская битва произошла в результате маневра армии Петра Великого по деблокаде города», – напомнил он.

«То есть, поздравлять жителей Полтавы с годовщиной Полтавской битвы портретом Мазепы – это значит выражать сожаление, что город шведы не взяли, а жителей не вырезали.

Думаю, жители Полтавщины будут очень «благодарны» Гончаренко за такое приветствие», – добавил обозреватель.

Также Егор Холмогоров напомнил, что в 2015 году одиозный депутат уже ходил «на Москву», и в результате был задержан российскими правоохранителями.

«Что же до похода на Москву, то в 2015 году Гончаренко задержали на немцовском марше проукраинской оппозиции в Москве, и он был допрошен нашими следователями на предмет соучастия в бойне в Одессе 2 мая 2014 года.

К сожалению, тогда он был отпущен. Понятно, что ездить в Москву теперь ему страшно, вот он и зовет жителей Полтавы, чтобы затеряться в их толпе», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть