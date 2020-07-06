Холмогоров сообщил плохие новости для украинских самостийников

06.07.2020, Ялта, Александр Круглый

По мере ослабления мировой гегемонии США, Украина, а также Прибалтика и ряд других государств будут постепенно возвращаться в сферу влияния Москвы.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил российский политический обозреватель Егор Холмогоров.

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«Что касается будущего Украины, то вся завязано на геополитическую диалектику – Россия никогда не будет в полной мере сильной страной, пока не воссоединена с Украиной. С одной стороны, об этом неоднократно говорил Бжезинский, который утверждал, что без Украины Россия – не империя. Поэтому главная задача западной политики – это держать Украину вне России.

С другой стороны, существует естественное тяготение Украины к России. Ведь украинский проект всегда самоисчерпывающийся, его энергия питается исключительно этой дикой установкой «назло москалю», но этой энергии для самостоятельного существования недостаточно.

Но для того, чтобы Украину воссоединить, нужна сильная Россия. А чтобы была сильная Россия – нужна воссоединённая Украина. И вот нам нужно каким-то образом выйти из этого замкнутого круга», – отметил он.

Эксперт уверен, что, несмотря на затянувшийся украинский кризис, в конце концов, территории будут возвращены в орбиту влияния Москвы, как и Прибалтика.

«В 2014 году было ощущение, что можно выйти из этого круга, потому что, когда тамошняя власть себя, по сути, делегитимизировала государственным переворотом, у России появилось вполне легальное окно для масштабного вмешательства.

К сожалению, вмешательство оказалось не настолько масштабным, как можно было бы ожидать, и всё в итоге зависло в промежуточной ситуации, которая будет какой-то время тянуться. Но, всё-таки мировые тренды идут на усиление России и ослабление американской, западной гегемонии. И в этом смысле ни Украине, ни Эстонии или кто-нибудь ещё, избежать своего будущего быть притянутыми к России просто не удастся», – резюмировал Холмогоров.