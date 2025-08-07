Холмогоров: «Украинцы – не враги, но по ним плачет дурка»

Максим Столяров.  
07.08.2025 18:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 484
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Цели СВО не подразумевают борьбу с Украиной как с врагом, но напоминают миссию оздоровления потерявших адекватность соседей.

Об этом на канале «Консерватор» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Противник или враг? В данном контексте – противник. Потому что речь идёт об оперативной ситуации. Экзистенция? Ну, на полном серьёзе считать украинцев врагом – мне лично сложно», – сказал Холмогоров.

Ведущий, возразил, что непонятно, зачем тогда воевать с украинцами, если они не враги.

«А зачем вяжут психопата и везут в дурку? Он же не враг, его лечить надо. У него буйный приступ, его надо хорошенечко проколоть, ему надо произвести полный детокс идеологический.

Сейчас там люди, которые с 2014 года находятся в плотном геббельсовском кольце. А человек, который сталкивается с украинской пропагандой извне, теряется от того, каким образом нормальные люди могут это воспринимать.

Потому что это ненормальные люди уже. Причём, началось это ещё раньше», – парировал публицист.

