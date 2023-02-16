Холмогоров заявил, что его тоже можно записать в украинские писатели

Всех деятелей науки, искусства, исторических персонажей будут записывать в «украинцы» с одной лишь целью – откусить кусок той значимости России в мировой истории, которую она имеет и имела до настоящего времени. Приписка к «украинцам» не будет учитывать самоопределение и национальную идентичность – достаточно какую-то часть своей биографии прожить на территории, которая после вошла в УССР, в границах которой Украина объявила себя независимым государством.

Об этом на радио Sputnik заявил российский публицист Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Айвазовский, Куинджи и Репин – то есть армянин, грек и чистой воды великоросс. Все производятся в украинцы в рамках общей дерусификации мировой истории, русской истории, русского пространства и так далее. Этим дело не ограничится, безусловно, все, кто хотя бы на секунду постоял где-нибудь рядом с Украиной, будут записываться в украинцы безо всяких на то оснований – чисто по формальному признаку – один раз где-то проходил по территории Украинской Советской Социалистической Республики, какой она в 1991 году объявила себя независимым государством. Я тоже несколько раз бывал на территории Украины, и тоже одновременно буду в списке «Миротворца» и украинских писателей – жил же несколько месяцев в Севастополе, когда это ещё была территория Украины, значит, украинский писатель», – язвительно заметил Холмогоров.

По словам публициста, есть совершенно нелепые, издевательские претензии на украинское происхождение. Например, на Сергея Павловича Королёва – на том основании, что он жил какое-то время в Житомире. На авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского, при том, что его отец был одним из создателей клуба русских националистов в Киеве, махровый русский патриот-монархист, православный и богослов.

«Несчастный Николай Васильевич Гоголь, фамилию которого я даже не смогу, к сожалению, произнести, как она очень часто пишется в англоязычных изданиях. Замените «г» на «х» и вы сами всё поймёте. При том, что Гоголь резко отрицательно относился к украинскому сепаратизму и отрицательно относился к Тарасу Шевченко, говоря, что не надо писать на странном языке, а давайте лучше все писать по-русски, на языке Пушкина, чем будет развиваться и малороссийская, и великая российская братские культуры. Пусть Гоголь в этом смысле с точки зрения современного украинского национализма враг врагом, но они делают хитро – переводят на украинский язык и всюду, где в тексте говорится «Россия» и «русский» заменяется на «Украина» и «украинский». «Никто не переломит нашу русскую силу» – говорит Тарас, а написано «никто не переломит нашу украинскую силу», – пояснил Холмогоров.

Причисленные к украинцам Метрополитен-музеем в Нью-Йорке художники при жизни себя идентифицировали русскими, о чем сохранилось множество письменных свидетельств.

«О Репине я вообще могу отослать к моей книге под названием «Добрые русские люди», где о нем, как о русском художнике, довольно много всего рассказывается. Потому что он, конечно, художник был достаточно необычный, периодически впадавший в оппозиционность и так далее. Но при этом он был глубоко государственный, имперский художник. Его лучшие работы – это парадный портрет Александра III в окружении представителей крестьян, вообще такая вот икона настоящей Российской империи, картина «Заседание Государственного совета», которая висит в Русском музее, изумительное полотно», – указал публицист.

«Что касается остальных – да пожалуйста, Иван Константинович Айвазовский: «я как пчела сную возле цветка, чтобы принести своими трудами благодарную дань матушке России», или «каждая победа наших войск на суше или на море, радует меня как русского в душе и дает мысль как художнику изобразить ее на полотне». Куинджи: «я принуждён заявить, что я русский. Предки мои греки, которые при императрице Екатерине переселились с Южного берега Крыма, основали город Мариуполь и 24 деревни». То есть они осознавали, идентифицировали себя как русские. Извините, если сейчас, скажем, на том же Западе, в том же самом мире, где, что называется, царит этот Метрополитен-музей, где-нибудь нашли бы какие-нибудь заметки Микеланджело, в которых он написал: «я идентифицирую себя как женщина», то Метрополитен-музей тут же везде бы поменял таблички, что Микеланджело, на самом деле, женщина, потому что он себя идентифицировал так. А здесь люди чётко себя идентифицировали, и тому есть письменные подтверждения, что эта идентификация не украинская, возникает вопрос, почему они напрямую нарушают их самоидентификацию?»

По мнению Холмогорова, это делается, прежде всего, чтобы обкусать слишком большую русскую культуру. Собственно, это одна из причин, по которым в своё время сначала Германия и Австрия, потом остальные страны Запада придумали Украину, украинское начало и стали его раскручивать. То есть, слишком большая Россия, слишком много всего богатого сосредоточенного на территории этой России. Давайте хотя бы кусок откусим под тем предлогом, что это как бы другая страна и это другой народ.

«У России слишком богатая культура, слишком много художников, тот же самый Айвазовский очень продаваемый в мире художник, и в каком-то количестве он на арт-рынке есть. Только здесь возникнет интересный вопрос, как отреагирует на это рынок? Мне почему-то кажется, что арт-рынок на появление украинской картины украинского художника Айвазовского отреагирует резким понижением, потому что никому не нужен украинский художник – нужен русский художник Айвазовский», – подчеркнул публицист.

Он призвал жестко следить за тем, чтобы антироссийские решения Запада не пытались легализовать в самой России.

«Потому что у нас таких активистов много, ещё не всех успели признать иноагентами. То есть у нас соответствующие лекции регулярно читаются, подписи регулярно пишутся, и всё в том же духе. За вот такие эксперименты, что был русский художник или писатель, а его как-то либо украинизировали, либо переписали на какую-то малую национальность, либо как-то ещё извратили, надо реагировать жёстко и очень конкретно», – уверен Холмогоров.

«С другой стороны, если пошла в ход территориальная принадлежность, я не вижу никакой проблемы почему, например, не писать везде «известный российский философ Эммануил Кант». Тем более, что в отличие от Айвазовского, который никогда в украинцы не записывался, в те годы, когда Кёнигсберг был соответственно занят российской армией и включён в состав России, он принёс, как и все горожане, присягу Императрице Елизавете Петровне. Кант писал на её имя прошение о том, чтобы его назначили профессором университета, и он охотно там давал уроки русским офицерам».

Холмогоров напомнил, что дело дошло до русских княгинь, которых украинские националисты требуют называть «украинскими».

«В городе Сан-Лисе, где умерла Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, которая стала королевой Франции, и где про неё писали всегда «Анна русская». И вот в Сан-Лисе на ее статуе внизу, где было написано «Анна русская», сейчас судя по фотографиям внизу подписано «Анна киевская». То есть написать «украинская» не решились, но превратили её в «Анну киевскую», – возмутился Холмогоров.

«Что касается княгини Ольги, то это вообще смешно. Так получилось, что я являюсь одним из ведущих в России специалистов по биографии княгини Ольги и в молодые годы перечитал абсолютно всё, что на тот момент было о ней написано. Источников с тех пор не прибавилось, а единственное предположение касательно происхождения княгини Ольги, это то, что она уроженка города Пскова, точнее его окрестностей, и именно оттуда её привёл князь Олег для того, чтобы выдать замуж за Игоря. То есть, она в этом смысле классическая великороссиянка. Может быть, она была варяжка по своему происхождению, но по территориальной привязке она никакого отношения к украинцам в этом смысле не имеет вообще. То есть, грубо говоря, если нырять в такую седую древность, то, скорее, протоукраинцами были древляне, которых она жесточайшим образом пережгла. В этом смысле нужно не требовать извинений за фразу о «русской княгине Ольге», а нужно требовать извинений за княгиню Ольгу, как она посмела жестоко расправиться над протоукраинцами как раз в области, где примерно находится Чернобыльская АЭС».