Холод не тетка. Киев спешит вернуться к диалогу с Россией

25.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В ближайшее время высока вероятность новых переговоров между Россией и Украиной по газовому вопросу.

К такому выводу пришли опрошенные «Независимой газетой» эксперты.

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Издание напоминает, что вчера представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что в ближайшее время можно ожидать переговоров с Москвой по поставкам газа и газовому транзиту, отметив, что «возможно, будет подписан какой-то новый договор».

«Украина намерена пойти на переговоры с Россией по газовому вопросу, чтобы сохранить выручку от транзита, объемы которого серьезно снизятся после введения в действие «Турецкого потока» и «Северного потока – 2». В этой связи предстоят непростые переговоры по стоимости транзита, притом что Европа может быть серьезно обеспокоена надежностью транзита через Украину, что также заставляет Киев проявлять активность», – прокомментировал эту новость старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Гендиректор российского АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев также не исключает, что переговоры между Москвой и Киевом по поставкам газа и газовому транзиту могут начаться в ближайшее время.

«Поспешное решение Киева говорит о том, что украинская сторона планирует вернуться к диалогу, так как договор о поставках заканчивается в конце 2019 года, а нового пока нет. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украина не сможет до конца года подписать новый транзитный контракт. Виной тому законодательство Евросоюза, однако российская сторона готова продлить действующий контракт», – напоминает Назаралиев.

В свою очередь доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко полагает, что консолидация власти по результатам прошедших выборов в Раду упрощает ведение переговоров и повышает шансы на положительный исход».

«Инициируя ускорение переговоров по газовому транзиту, команда Зеленского решает для себя ряд ключевых задач. Во-первых, сохранение выручки от транзита газа, которую практически нечем заместить в случае прекращения транзита. Во-вторых, новое руководство Украины показывает европейским партнерам возможность конструктивного подхода в решении сложных вопросов. И в-третьих, решение транзитного вопроса усиливает переговорную позицию Украины при обсуждении цены поставок голубого топлива в страну», – объясняет Чередниченко.

Напомним, что в конце этого года заканчивается срок действия договора о транзите российского газа в ЕС через территорию Украины.