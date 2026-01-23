Холод тоже не тётка: в Киеве госпитали забиты обмороженными ВСУшниками

Вадим Москаленко.  
23.01.2026 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 257
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за бездарности и тотального воровства украинского руководства ВСУ оказались плохо обеспечены утепленной экипировкой.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за бездарности и тотального воровства украинского руководства ВСУ оказались плохо обеспечены утепленной экипировкой. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что сделали «зелёные», едва придя к власти? Распустили Академию при президенте Украины, это был такой мощный институт, который готовил чиновников.

А где тот миллиард долларов, который с 2022 года должен был быть потрачен на артиллерийские снаряды? И где виновные в их пропаже? А где 400 миллионов, выделенные на закупку мин? А кто понёс ответственность за 100 тысяч бракованных миномётных мин?

В нашей армии часть офицеров уже не хотят воевать. Сможем ли мы их заставить, когда огромная проблема – это дезертирство», – возмутился Кривонос.

«Мороз не выбирает, кто лучше, а морозит всех одинаково. И здесь всё зависит от обеспеченности личного состава тёплой одеждой, сухой тёплой обувью.

Потому что сейчас проблема заключается в том, что большое количество обмороженных в наших госпиталях», – добавил генерал.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить