Холод тоже не тётка: в Киеве госпитали забиты обмороженными ВСУшниками

Из-за бездарности и тотального воровства украинского руководства ВСУ оказались плохо обеспечены утепленной экипировкой.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что сделали «зелёные», едва придя к власти? Распустили Академию при президенте Украины, это был такой мощный институт, который готовил чиновников.

А где тот миллиард долларов, который с 2022 года должен был быть потрачен на артиллерийские снаряды? И где виновные в их пропаже? А где 400 миллионов, выделенные на закупку мин? А кто понёс ответственность за 100 тысяч бракованных миномётных мин?

В нашей армии часть офицеров уже не хотят воевать. Сможем ли мы их заставить, когда огромная проблема – это дезертирство», – возмутился Кривонос.