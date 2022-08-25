Холод в квартирах и веерные отключения: Украину ждет тяжелая зима

25.08.2022  15:00 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1147
 
Дзен, ЖКХ, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Грядущей зимой Украину ждут веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и холод в квартирах.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил инвестбанкир и антироссийский пропагандист Сергей Фурса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грядущей зимой Украину ждут веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и холод в квартирах. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Фурсы, Россия остановит не только транзит своего газа, но и поставки электроэнергии Украине.

«Мы понимаем, что зимой Россия, скорее всего, остановит полностью транзит по территории Украины и это приведет к определенным технологическим осложнениям. Плюс, скорее всего, Россия отключит Запорожскую атомную электростанцию, а это 25% вообще нашей электроэнергии Украины. Потому у нас будет дефицит зимой. Вообще без вопросов – он будет, и зима будет не такой уж и легкой», – сказал банкир.

«Это не будет катастрофой, но дефицит, значительный дефицит, будет. У нас и в жилищах холоднее будет, и, может быть, где-то будут веерные отключения», – заявил Фурса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть