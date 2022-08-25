Холод в квартирах и веерные отключения: Украину ждет тяжелая зима
Грядущей зимой Украину ждут веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и холод в квартирах.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил инвестбанкир и антироссийский пропагандист Сергей Фурса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Фурсы, Россия остановит не только транзит своего газа, но и поставки электроэнергии Украине.
«Мы понимаем, что зимой Россия, скорее всего, остановит полностью транзит по территории Украины и это приведет к определенным технологическим осложнениям. Плюс, скорее всего, Россия отключит Запорожскую атомную электростанцию, а это 25% вообще нашей электроэнергии Украины. Потому у нас будет дефицит зимой. Вообще без вопросов – он будет, и зима будет не такой уж и легкой», – сказал банкир.
«Это не будет катастрофой, но дефицит, значительный дефицит, будет. У нас и в жилищах холоднее будет, и, может быть, где-то будут веерные отключения», – заявил Фурса.
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