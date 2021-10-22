«Холодильник и батарея победили телевизор» – украинские нацисты уповают на радикализацию общества

22.10.2021 18:20 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Если после раскола в «Слуге народа» и окружения президента Украины Зеленского, украинцы продолжают поддерживать одну из сторон, значит, они ничего не поняли и, по сути, продолжают использоваться в интересах нынешнего президента.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил руководитель запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» в Львовском горсовете, экс-вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две тенденции (падения рейтингов Зеленского и «слуг народа» – ред.), которые меня зацепили. Первое, если у Зеленского что-то упало, а бывшему главе Верховной рады пришло, это означает, что, к сожалению, мы не смогли переубедить тех людей, которые за них голосовали. Это те же люди, те же! Разумков – это маленький Зеленский! Стефанчук – это маленький Зеленский! Маленький! И ещё 240 или сколько –это маленькие Зеленские!»– истерил националист. «Не было бы ни Стефанчука, ни Разумкова, если бы не было Зеленского! И вы ни одной фамилии из них не будете помнить, кроме одной – Зеленский! Вот это правда» – добавил Кошулинский.

Далее, комментируя падение популярности президента и его политсилы, он констатировал, что «холодильник и батарея побеждают телевизор».

«Потому что люди уже смотрят, что у меня в холодильнике, и что я заплачу за батарею. А телевизор уже работает не так. Вот, в чём падение. У людей была надежда, что не будет олигархов, у них можно будет забрать наворованное, и люди увидят лучшую жизнь. Нет, не увидели! Люди это оценили. И страх перед зимой, а он есть, и он объективный, и он реалистичный, что у нас будет очень сложная зима. Люди это уже понимают. Это и есть показатель того, почему у них падает. Они сейчас делают огромное количество масштабных шоу, мы их все видели, и они поднимут – опустят, но уже не так», – рассказывал Кошулинский.