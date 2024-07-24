Холодное блюдо: Володин отомстил Бастрыкину за «госдуру»

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Депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес 15 поправок к законопроекту о реестре контролируемых лиц (мигрантов). Большинство от «Единой России» традиционно отклонило предложения оппозиции, однако спикер Вячеслав Володин неожиданно встал на защиту поправок Матвеева.

Он пояснил, что Дума вынуждена их отклонить, поскольку не получила согласования от правительства и силовых ведомств, особо отметив пассивность Следственного комитета.

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«Действительно, тема миграции очень важная. Принимаемый закон крайне необходим. Мы наводим порядок в этой сфере. Но у нас ряд ведомств занимаются демагогией. Мы ждем от них конкретных законодательных инициатив. Либо пускай правительство вносит… Следственный комитет обязан осуществлять подготовку законодательных актов и направлять вам свои предложения. Где эти предложения? Мы их примем», – сказал Володин.

Очевидно, что это был ответ главе СК РФ Александру Бастрыкину, который на 12-м Петербургском международном юридическом форуме в июне раскритиковал российский парламент за пассивность в вопросах миграции, процитировав высказывания из соцсетей, где депутатский корпус называют «госдурой».

Теперь отклоненные поправки Матвеева планируют обсудить публично с участием глав различных ведомств, в том числе Следственного комитета.