Холодный душ для Гордонихи: Главный саакашист отверг открытие Грузией «второго фронта»

Темур Пипия.  
27.07.2023 15:28
  (Мск) , Тбилиси
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Авторская колонка, Война, Грузия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Супружница украинского Гордона телеведущая Алеся Бацман взяла интервью у экс-министра правительства Саакашвили Ники Гварамия. Он является самым радикальным грузинским оппозиционером и русофобом. Это главный идеолог и спикер проамериканской оппозиции. Гварамия известен как провокатор, использовавший самый рейтинговый подручный грузинский телеканал, чтобы последними словами обругать российского президента в прямом эфире. Поступок, выходящий за рамки мыслимого приличия, тогда вызвал резкую реакцию грузинской общественности. Одним словом, ответы Гварамия, как и ожидалось, получились крайне антироссийскими –  а для украинской аудитории нынешняя власть Грузии была представлена не иначе как «послушный раб Путина».

Казалось, слушая интервью, ничто не будет удивлять, но не тут-то было: в какой-то момент жена Гордона с лихвой переплюнула даже Гварамию. Послушать интервью стоит только ради того, чтобы понаблюдать, как украинская провокаторша пытается спровоцировать Гварамию не ещё более антироссийские высказывания.

Супружница украинского Гордона телеведущая Алеся Бацман взяла интервью у экс-министра правительства Саакашвили Ники Гварамия....

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Ранее, будучи управляющим главного оппозиционного телеканала, Гварамия был приговорен к 3,5 годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением, Вопреки позиции правящей власти, недавно он был помилован президентшей Грузии и выпущен на свободу. До его освобождения получалось так, что и главная знаковая фигура, и главный идеолог проамериканской оппозиции, соответственно: Саакашвили и Гварамия, оба были заключены в тюрьму. Теперь факт освобождения Гварамии, что само по себе было сенсационным решением президента Зурабишвили, усиливает перспективу освобождения и Саакашвили.

Одна из главных тем интервью как раз и была перспектива освобождения экс-диктатора Грузии. Ника Гварамия доказывал реальность такого исхода – дескать, вполне возможно выпустить из заключения и Мишу по той же самой схеме: то есть, в результате тотального западного давления, уроженка Франции Саломе Зурабишвили помилует Саакашвили, несмотря на то, что она неоднократно категорически отрицала, что когда-нибудь подпишет соответствующую бумагу.

Мимоходом напомним, что профессиональный французский дипломат грузинского происхождения Зурабишвили в свое время была перетащена из Франции и назначена министром иностранных дел Грузии именно Михаилом Саакашвили. Потом перешедшая в нужный момент в оппозицию искусный дипломат вновь оказалась в обойме и стала президентом при поддержке уже нынешней власти, которую вскоре тоже предала.

Приговоренный к тюремному заключению по второстепенным преступлениям, а не за военную авантюру против России, приведшую Грузию к государственной катастрофе, Саакашвили, вполне может быть помилован за такие обычные ныне шалости, как покупка костюмов за  бюджетные деньги или сокрытые преступлений силовиков. Крестный сына Саакашвили и его же адвокат Ника Гварамия еще и пообещал поработать, чтобы привлечь на свою сторону тяжеловеса Эрдогана, да и Алиева, президента Азербайджана.

Называя Мишу «самым великим грузинским политиком всех времен», Гварамия Саакашвили объявил «узником Путина», которого содержат в заключении «в нечеловеческих условиях», чтобы подорвать его здоровье.

На самом деле экс-диктатор Грузии находится не в тюрьме и даже не в тюремной больнице, а в одной из лучших клиник Тбилиси, где еще и имеет возможность привлечь доверенных врачей из-за рубежа для постоянного мониторинга.

Гварамия даже словом не обмолвится о тюремном режиме, созданном в свое время Михаилом по образу латиноамериканских военных тираний. Экс-министр юстиции даже управлял пенитенциарной системой, где пытки, психологический террор и изнасилование заключенных были обычной практикой.

Впрочем, недавно вышедший из заключения Гварамия не жалуется на условия своего содержания и рассказывает о нормальном обращении тюремной администрации. Оказывается, он наверстал даже упущенное, имея доступ к литературе любого жанра, и был в курсе текущей политической ситуации, имея безграничный доступ к ТВ.

Главная претензия Гварамия  – к безоговорочной «пророссийскости» нынешних властей Грузии, их расчету на выигрыш России в противостоянии с Западом. Сам Гварамия надеется на военный успех Украины, после чего Киев станет, ни много ни мало, – столицей восточно-европейского пространства, включая на севере Прибалтику, а на юге – Южный Кавказ!

Оказывается, никогда Грузия к России в постсоветские годы так ещё не приближалась, а русские, охотно приезжая в Грузию, представляют угрозу, так как Грузия «станет губернией России или частью Краснодарского края». Более того, грузинский официоз деградировал до такой степени, что они истинных друзей, Бацман с Гордоном, депортировали прямо из тбилисского аэропорта, не давая им встретиться с заключенным Саакашвили, а русских пускают через границу пачками.

На острый вопрос, почему грузины не выходят на улицы с требованием освобождения Саакашвили, неужели грузины предали своего лушчего президента, Гварамия неожиданно дает спокойный ответ, что народ устал от политики и, что его пассивность никак нельзя трактовать как предательство «великого реформатора» и прозападного курса.

И вот, наступает кульминация интервью. Г-жа Бацман задает «уничтожающий» вопрос, о том, как «гордый грузинский народ, совершивший достойнейшую и красивейщую «Революцию Роз», мог проглотить оккупацию Россией своей территории. Почему грузины не берут оружие в руки и не пойдут войной освобождать Абхазию и Южную Осетию»?

Но и здесь она обломается! Гварамия, известный своей радикальностью, да еще и уроженец Абхазии, будучи ребенком вынужденно оставивший родной Сухуми, на этот вопрос отвечает вполне адекватно! Будто обливая Бацман ледяной водой, Гварамия утверждает, что грузины никогда не должны идти войной против абхазов и осетин, «а вернут сепаратные регионы мирным путем», правда, «с помощью западных партнеров». Здесь Гварамия, по сути, оправдывает политику мира и стабильности грузинских властей, а не призывает грузин открыть так называемый второй фронт против России.

Что же, даже если такой «деятель», как Гварамия, понимает абсурдность и катастрофические последствия для Грузии в случае, если она включится в военную авантюру против России, горячим головам в Киеве следует успокоиться и отказаться от наглых призывов и упреков в адрес грузинской общественности.

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