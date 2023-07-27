Холодный душ для Гордонихи: Главный саакашист отверг открытие Грузией «второго фронта»

Супружница украинского Гордона телеведущая Алеся Бацман взяла интервью у экс-министра правительства Саакашвили Ники Гварамия. Он является самым радикальным грузинским оппозиционером и русофобом. Это главный идеолог и спикер проамериканской оппозиции. Гварамия известен как провокатор, использовавший самый рейтинговый подручный грузинский телеканал, чтобы последними словами обругать российского президента в прямом эфире. Поступок, выходящий за рамки мыслимого приличия, тогда вызвал резкую реакцию грузинской общественности. Одним словом, ответы Гварамия, как и ожидалось, получились крайне антироссийскими – а для украинской аудитории нынешняя власть Грузии была представлена не иначе как «послушный раб Путина».

Казалось, слушая интервью, ничто не будет удивлять, но не тут-то было: в какой-то момент жена Гордона с лихвой переплюнула даже Гварамию. Послушать интервью стоит только ради того, чтобы понаблюдать, как украинская провокаторша пытается спровоцировать Гварамию не ещё более антироссийские высказывания.

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Ранее, будучи управляющим главного оппозиционного телеканала, Гварамия был приговорен к 3,5 годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением, Вопреки позиции правящей власти, недавно он был помилован президентшей Грузии и выпущен на свободу. До его освобождения получалось так, что и главная знаковая фигура, и главный идеолог проамериканской оппозиции, соответственно: Саакашвили и Гварамия, оба были заключены в тюрьму. Теперь факт освобождения Гварамии, что само по себе было сенсационным решением президента Зурабишвили, усиливает перспективу освобождения и Саакашвили.

Одна из главных тем интервью как раз и была перспектива освобождения экс-диктатора Грузии. Ника Гварамия доказывал реальность такого исхода – дескать, вполне возможно выпустить из заключения и Мишу по той же самой схеме: то есть, в результате тотального западного давления, уроженка Франции Саломе Зурабишвили помилует Саакашвили, несмотря на то, что она неоднократно категорически отрицала, что когда-нибудь подпишет соответствующую бумагу.

Мимоходом напомним, что профессиональный французский дипломат грузинского происхождения Зурабишвили в свое время была перетащена из Франции и назначена министром иностранных дел Грузии именно Михаилом Саакашвили. Потом перешедшая в нужный момент в оппозицию искусный дипломат вновь оказалась в обойме и стала президентом при поддержке уже нынешней власти, которую вскоре тоже предала.

Приговоренный к тюремному заключению по второстепенным преступлениям, а не за военную авантюру против России, приведшую Грузию к государственной катастрофе, Саакашвили, вполне может быть помилован за такие обычные ныне шалости, как покупка костюмов за бюджетные деньги или сокрытые преступлений силовиков. Крестный сына Саакашвили и его же адвокат Ника Гварамия еще и пообещал поработать, чтобы привлечь на свою сторону тяжеловеса Эрдогана, да и Алиева, президента Азербайджана.

Называя Мишу «самым великим грузинским политиком всех времен», Гварамия Саакашвили объявил «узником Путина», которого содержат в заключении «в нечеловеческих условиях», чтобы подорвать его здоровье.

На самом деле экс-диктатор Грузии находится не в тюрьме и даже не в тюремной больнице, а в одной из лучших клиник Тбилиси, где еще и имеет возможность привлечь доверенных врачей из-за рубежа для постоянного мониторинга.

Гварамия даже словом не обмолвится о тюремном режиме, созданном в свое время Михаилом по образу латиноамериканских военных тираний. Экс-министр юстиции даже управлял пенитенциарной системой, где пытки, психологический террор и изнасилование заключенных были обычной практикой.

Впрочем, недавно вышедший из заключения Гварамия не жалуется на условия своего содержания и рассказывает о нормальном обращении тюремной администрации. Оказывается, он наверстал даже упущенное, имея доступ к литературе любого жанра, и был в курсе текущей политической ситуации, имея безграничный доступ к ТВ.

Главная претензия Гварамия – к безоговорочной «пророссийскости» нынешних властей Грузии, их расчету на выигрыш России в противостоянии с Западом. Сам Гварамия надеется на военный успех Украины, после чего Киев станет, ни много ни мало, – столицей восточно-европейского пространства, включая на севере Прибалтику, а на юге – Южный Кавказ!

Оказывается, никогда Грузия к России в постсоветские годы так ещё не приближалась, а русские, охотно приезжая в Грузию, представляют угрозу, так как Грузия «станет губернией России или частью Краснодарского края». Более того, грузинский официоз деградировал до такой степени, что они истинных друзей, Бацман с Гордоном, депортировали прямо из тбилисского аэропорта, не давая им встретиться с заключенным Саакашвили, а русских пускают через границу пачками.

На острый вопрос, почему грузины не выходят на улицы с требованием освобождения Саакашвили, неужели грузины предали своего лушчего президента, Гварамия неожиданно дает спокойный ответ, что народ устал от политики и, что его пассивность никак нельзя трактовать как предательство «великого реформатора» и прозападного курса.

И вот, наступает кульминация интервью. Г-жа Бацман задает «уничтожающий» вопрос, о том, как «гордый грузинский народ, совершивший достойнейшую и красивейщую «Революцию Роз», мог проглотить оккупацию Россией своей территории. Почему грузины не берут оружие в руки и не пойдут войной освобождать Абхазию и Южную Осетию»?

Но и здесь она обломается! Гварамия, известный своей радикальностью, да еще и уроженец Абхазии, будучи ребенком вынужденно оставивший родной Сухуми, на этот вопрос отвечает вполне адекватно! Будто обливая Бацман ледяной водой, Гварамия утверждает, что грузины никогда не должны идти войной против абхазов и осетин, «а вернут сепаратные регионы мирным путем», правда, «с помощью западных партнеров». Здесь Гварамия, по сути, оправдывает политику мира и стабильности грузинских властей, а не призывает грузин открыть так называемый второй фронт против России.

Что же, даже если такой «деятель», как Гварамия, понимает абсурдность и катастрофические последствия для Грузии в случае, если она включится в военную авантюру против России, горячим головам в Киеве следует успокоиться и отказаться от наглых призывов и упреков в адрес грузинской общественности.