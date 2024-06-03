Холодный душ для Киева: НАТО не в состоянии закрыть небо над Украиной

Размещение натовских систем ПВО на украинской границе не сможет защитить Украину от российских ракетных ударов.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит аналитик киевского информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

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«Как бы это сейчас странно ни прозвучало, но даже с нашими очень ограниченными возможностями, у нас больше зенитных ракетных комплексов, чем в большинстве стран Альянса. Если говорить о Польше, то у нее есть только три батареи Patriot, которые у них должны были заменить C-200, и еще два британских ЗРК Sky Sabre (CAMM-ER). На этом перечень современных средств ПВО в Польше исчерпывается. Еще у них остается 15 старых С-125, ведь часть из них они нам отдали», – сказал эксперт РБК-Украина.

Отмечая, что с Украиной граничит четыре члена НАТО, он добавил, что не лучше ситуация в Румынии, где фактически четыре системы Patriot, но лишь одна из них в строю, а три других – в процессе освоения личным составом. При этом у Словакии на вооружении есть только советские комплексы, а Венгрия в конце 2023 года получила первые установки NASAMS, но «доподлинно неизвестно, согласились ли они присоединиться к защите украинских территорий, учитывая позицию нынешних правительств этих стран».

«Получается даже так, что привлечение расчетов стран НАТО для сбивания российских ракет с теми мощностями, которые есть у наших соседей, может и ничем не помочь. Но все равно этого нужно добиваться. Потому что, насколько я понимаю, такую опцию, когда подразделения стран НАТО будут сбивать российские ракеты с нашей территории, никто не отвергал, но и никто активно не обсуждает», – добавил Киричевский.

В свою очередь военно-политический обозреватель украинской пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко говорит, если страны НАТО действительно решат закрыть небо над Украиной, «то у них будут ограничены технические возможности, чтобы это сделать».

«Их средства смогут закрыть только часть областей на Западе Украины – это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области. И все равно там смогут прикрыть только приграничные территории. Это, по моему мнению, единственный вариант», – подчеркнул Коваленко.