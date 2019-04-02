Холостой выстрел: Сербские майданщики собирают массовку на 13 апреля

02.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Судя по бедным на инфоповоды сайтам оппозиционных партий и СМИ, руководство «Союза за Сербию» явно озабочено вопросом организации намеченного на 13 апреля митинга, куда местные майданщики попробуют собрать как можно больше участников. Именно об этой дате оппозиционеры говорят на всех последних немногочисленных акциях, по всей стране, призывая с трибун прийти и «поддержать демократию».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Для обеспечения массовости митинга со стороны оппозиции была направлена петиция на имя руководства Белградского университета с призывом обеспечить возможность участия студентов, живущих в кампусе вуза, в протестном шествии.

О том, что организаторы митинга «Один из пяти миллионов» всерьез опасаются провалить явку участников, говорит открытое письмо одного из сторонников движения, профессора Белградского университета Слободана Петковича, опубликованное на страницах оппозиционной газеты Danas.

Петкович сетует на то, что с каждым разом количество протестующих уменьшается. А, кроме того, утверждает он, власть намеренно, в разы сокращает в «подчиненных СМИ» цифры с числом манифестантов.

Майдан-профессор уговаривает прийти на митинг тех, «кому нечего терять» – людей без работы и без пенсии. Их, по его мнению, стоит «разбудить». Ведь остальные жители не хотят потерять то, что имеют.

Одним из вариантов решения проблемы мог бы стать сбор митингующих со всей Сербии. Но для этого нужны финансовые и материальные средства. «Если бы организаторы митинга могли предоставить сотни автобусов (вместе с бутербродами), это наверняка получило бы десять тысяч участников. <…> Однако, учитывая финансовые возможности оппозиции, эту гипотезу обсуждать не стоит. В этой ситуации массовый митинг 13 апреля мог обеспечить только Белград», – сокрушается профессор.

И в заключение высказывает главное опасение: если на митинг придет менее 10 тысяч человек, это будет триумф президента Александра Вучича, свержения которого и добиваются сербские майданщики.

Тем временем, министр внутренних дел Небойша Стефанович выступил с публичным предостережением на случай попыток организации беспорядков – государство отреагирует в рамках закона.

В интервью телеканалу Pink глава ведомства пояснил: «Я могу гарантировать, что, если кто-то попытается применить насилие, то столкнется с серьезным и жестким ответом со стороны государственных властей. Протесты и митинги допустимы, но не насилие».

Тем временем, оппозиция пытается расширить число своих сторонников, разыгрывая карту борьбы за неприкосновенность территории центра Белграда, якобы, с целью сохранения его исторического наследия.

Накануне утром активисты «Союза» перекрыли одну из улиц на подходе к зоне в центре города, предназначенной для реконструкции. Оппозиционеры требуют провести референдум по вопросу строительства новых объектов в столице и расширении пешеходной зоны.

«Оппозиция не сможет собрать достаточно людей для смены власти и не может собрать достаточно людей, чтоб показать, что они сильнее власти. Но они могут собрать достаточно людей для того, чтобы показать, что «Союз за Сербию» – самое сильное движение в оппозиции.

Что касается возможного сценария с насилием, то он не кажется вероятным, потому что это не в интересах оппозиции, а, тем более, не в интересах власти. Однако возможны отдельные инциденты, и единственный вопрос – сможет ли оппозиция обеспечить достаточное количество кураторов, которые смогли бы опередить такие инциденты.

Что касается референдума, то работы по реконструкции некоторых улиц Белграда, конечно, вызывает некоторое недовольство граждан. И оно может быть и выгодно, и не выгодно для получения политических очков. На мой взгляд, это холостой выстрел оппозиции», – сказал «ПолитНавигатору» белградский политический обозреватель Драгомир Анджелкович.