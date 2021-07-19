«Хор идиотов». Почему Зеленский и Санду приехали Грузию

19.07.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Новости Украины

Многосерийный сериал под названием – «Пагубное устремление Грузии, Украины и Молдавии в Европейский союз» продолжается.

В понедельник, 19 июля, Грузию с официальным визитом посетили президент Украины Владимир Зеленский и глава молдавского государства Майя Санду.

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Высоких гостей в батумском аэропорту встречал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Ну, а дальше все происходило по до боли знакомому шаблонному протоколу: встреча у трапа самолета, дружеское рукопожатие, передача цветов и красная ковровая дорожка, которая вела к правительственному кортежу.

Лидеры двух государств прибыли в Грузию для участия в 17-й Международной конференции «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона». Основной темой мероприятия является повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Украиной и Молдавией, которые недавно официально оформили соглашение – «Ассоциированное трио».

Гонка на опережение.

Пока представители СМИ пытались выяснить, куда же направится Зеленский, пресс-служба робко проинформировала, что украинский лидер решил посетить мост Ингури, который соединяет Грузию с Абхазией. Ее в Грузии именуют «линией оккупации».

По словам Зеленского, ему выпала честь посетить наблюдательный пункт Абастумани и через бинокль разглядеть, как продолжается «оккупация» грузинской территории.

«В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан», – сказал Зеленский.

Интересно, а где Зеленский разглядел «незаконное» наращивание военного присутствия РФ в Абхазии? Они что в шеренгу выстроились и махали ему ручкой?

Сегодня Абхазия является независимым и суверенным государством, которое имеет полное право размещать на своей территории хоть российские войска, хоть белорусские, хоть китайские.

Объяснить бы господину Зеленскому, что так называемой линии «оккупации» и «нарушений прав граждан» вообще не существовало, пока в Грузии не появились горе-политики из США и Североатлантического альянса.

С ветерком на конференцию.

«Набрав политические бонусы», президент Украины продолжил свой вояж в Батуми, где принял участие в Международной конференции ЕС, которую грузинская общественность уже окрестила «сборищем тунеядцев».

В ходе мероприятия лидеры «Ассоциированного трио» – главы государств Грузии, Молдовы и Украины – подписали декларацию, в которой говорится, что все три страны объединяет цель присоединения к Евросоюзу. При этом стороны договорились встретиться в декабре на саммите Восточного партнерства.

«Наше сотрудничество с Евросоюзом никогда не было таким энергичным. Мы продвинулись по пути европейской интеграции в различных сферах, охватываемых Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией, и продолжаем активно участвовать в Восточном партнерстве. Позвольте мне поблагодарить Евросоюз, который готов выделить Грузии 3,9 миллиарда евро в рамках «Экономического и инвестиционного плана», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Спросить бы у грузинского премьера, какова цель вашего собрания в Батуми? Вы обсуждаете динамичное развитие экономических связей с ЕС, чтобы повысить эффективность экономики Грузии или клянчите очередные подачки?

Клоунада продолжается.

В хор идиотов вливается и бывший юморист из «Квартала 95», а ныне горе-президент Украины Владимир Зеленский.

«Я рад, что мы прокладываем путь и сможем достичь наших целей. Мы, три страны, Украина, Грузия и Молдавия найдем свое место в системе ЕС».

Единственный путь, который прокладывает сегодня Зеленский для Украины – это втягивает свою страну в открытую конфронтацию против РФ, проводя на ее украденной территории военные учения, в ходе которых его заокеанские хозяева перебрасывают на Украину оружие, которое в дальнейшем будет применено против жителей Донбасса.

Украина лет 10 как стремится стать членом большой европейской семьи, но, как и Грузия не может пройти даже самые элементарные квесты.

Ну и заключительный аккорд, разумеется, за главным сюзереном из ЕС – Шарлем Мишелем.

«Друзья, вы можете рассчитывать на Евросоюз. Я хочу выразить поддержку Евросоюза странам, участвующим в этом очень важном процессе. В декабре у нас будет саммит «Восточного партнерства», и я думаю, что есть определенные приоритеты, на которые нам нужно обратить внимание. Мы должны очень хорошо подготовиться к встрече на высшем уровне, чтобы обеспечить ее конкретный характер и ощутимые результаты на благо всех наших граждан», – заявил президент Европейского совета.

Сегодня руководители Грузии, Украины и Молдавии наивно полагают, что они когда-нибудь станут членами большой европейской семьи, вступив в ЕС и НАТО.

Парадокс ситуации заключается в том, что они безукоризненно выполняют все директивы своих хозяев, осуществляют необходимые реформы, но по мере их приближения в ЕС и НАТО – он куда-то самым таинственным образом отдаляется.

К сожалению, оформление разных соглашений и меморандумов с ЕС никоим образом не влияет на благополучие граждан Грузии, Украины и Молдавии. Политики приумножают свой капитал, а население вышеперечисленных государств продолжает бежать за границу в поисках куска хлеба, дабы не помереть с голоду.

Остается только надеяться, что народы Грузии, Украины и Молдавии осознают пагубность подобных устремлений и выметут поганой метлой этих горе-политиканов из власти и страны в целом.