Хоронили Зеленского – порвали три баяна. Зачем в 2023 году оживили призрак «киевской хунты»

На днях немецко-американская Politico сделала довольно странный вброс, выдаваемый за инсайдерский слив из Киева: якобы в высшем руководстве Украины утвердили протокол на случай внезапного выбытия из строя президента Зеленского. Издание называет его «планом обеспечения преемственности власти» и связывает с якобы имевшими место за последние полтора года более десятью неудачными покушениями на хозяина Банковой со стороны российских ДРГ из числа чеченцев и наемников «Вагнера».

Поскольку верифицировать догадки, предположения и выдаваемые за инсайды кулуарные слухи и сплетни – дело неблагодарное, писать мы будем не о содержании вброса, а о том, кому и зачем он мог понадобиться именно сейчас, что, собственно, его авторы хотят сказать, и кому. Понятно, что рассуждения даже на эти темы заставляет нас становиться на весьма зыбкую почву конспирологии, но тут нам на помощь может прийти хотя бы старуха Логика.

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Прежде всего, стоит отметить тот факт, что само существование протоколов на подобные случаи – совсем не новость и не секрет за семью замками. Они существуют во всех странах – хоть в США, хоть в Британии, хоть в России, а хоть и в Китае. И различаются между собой лишь фигурами, которые замещают первых лиц в случае нештатного ЧП. Например, в России это премьер-министр, в США на подобный случай есть фигура вице-президента, а на Украине, которая не является исключением в подобной практике, согласно конституции, президентские обязанности принимает на себя председатель Верховной Рады. О чем черным по белому и написано в тексте статьи.

Кстати, если кто забыл, подобный случай в новейшей украинской истории уже был – после бегства Януковича именно для обеспечения преемственности власти и придания легитимности произошедшему перевороту – в спикеры Рады, некуртуазно отодвинув в сторону престарелого регионала-дончанина Владимира Рыбака, экстренно пропихнули вне очереди серого кардинала крупнейшей оппозиционной на тот момент партии «Батькивщина» Александра Турчинова.

И просидел он на Банковой в странной должности «и.о президента» вплоть до конца мая 2014 года, когда на его место заступил уже вполне легитимный Порошенко. Что мешает при необходимости повторить тот же трюк и сейчас – загадка.

Проблема, однако, в том, что не место красит человека, а человек место. Иначе говоря, попадание в «и.о царя» человека слабого и непопулярного порождает кризис легитимности. Авторы вброса в Politico прямо проговаривают этот момент, указывая на то, что нынешний спикер Рады Руслан Стефанчук – это, конечно, большой ученый, но не пользуется серьезным авторитетом в политических кругах и скептически воспринимается оппозиционными депутатами.

И вот на этой самой ноте Politico делает контрольный в голову ошеломленному внезапно открывшейся перспективой обезглавливания Украины читателю:

«Предполагается, что для обеспечения преемственности к исполнению обязанностей президента приступит группа руководителей, состоящая из влиятельных фигур из правительства – Андрея Ермака, Дмитрия Кулебы, Алексея Резникова, а также генерала Валерия Залужного».

Шта? Вот с этого момента заурядный экскурс для чайников в основы украинского конституционного строя приобретает неожиданный характер. Иными словами, в теперь уже западном медиа опять появляется истершийся до основания за девять лет активного употребления к месту и не к месту российскими СМИ риторический призрак старой доброй «киевской хунты».

А в том, что перед нами именно она, сомнений нет. И дело даже не в том, что, будь на Украине в наличии влиятельные силы, готовые рулить из-за спины сколь угодно политически слабого и малопопулярного, зато легитимного спикера, в таких сложных и явно неконституционных конструкциях, как вышеописанная, не было бы никакой необходимости. Дело в том, что авторы Politico зачем-то пытаются убедить читателей в том, что в Киеве, при наличии живого и здравствующего президента, надежды и примера всего прогрессивного человечества, его ближайшие соратники готовят переворот против него же. А он сам, при этом, ни сном ни духом.

Как правильно заметил испанский блогер Шарий, в Politico сидят не идиоты. А значит, сигнал, посылаемый такими вбросами, состоит в чем-то ином, чем просто в указании на то, что киевское начальство придумало незаконный орган в обход собственной конституции на случай ЧП.

Что же это может быть за сигнал, и кому? Особенно, учитывая то, что единственным, кто публично отреагировал на это вброс, назвав его «несерьезным» и посетовав на то, что подобную чушь могут нести вроде бы солидные западные медиа, был не какой-то важный клерк с Банковой, а суровый секретарь СНБО Данилов.

Тут нужно понимать структуру режима Зеленского. Его «мозгом» является Офис на Банковой, а «мозгом» этого мозга в свою очередь, глава ОП Андрей Ермак. Он, конечно, не «ночной президент», но и не банальный фаворит типа кучмовского Табачника или порошенковского Райнина, если кто-то еще помнит такого. Ермак – это реинкарнация доброй памяти Веры Ивановны Ульянченко, только в штанах.

Была такая, похожая на персонажа Нонны Мордюковой из комедии про «Бриллиантовую руку» дородная тетя со старокомсомольской выправкой, сидевшая «на хозяйстве» у позднего Ющенко. Который, умаявшись с ее бойкими предшественниками в кресле главы «апэшки» (она же «секретариат президента») и их политическими амбициями, наконец-то нашел то, что ему нужно и успокоился.

В итоге все были довольны – Ющенко занимался тем, что было близко его душе, и царствовал, но не правил. Вера Ивановна же отлично вжилась в роль этакой аполитичной и не претендующей на роль политической фигуры «сестры-хозяйки», беспокоя шефа лишь по особо важным и срочным поводам, требовавшим участия Самого.

Понятно, что полной тождественности не бывает. И Зеленский – отнюдь не созерцательный Ющенко, и война на дворе, требующая стократ большего, чем у Пчеловода, личного участия и погружения в процессы. Но сближает эти ситуации главное – Ермак, как и Вера Ивановна – не претендует на роль политической фигуры. Во всяком случае, так думает сам Зеленский, которого очень сильно беспокоили связи предшественника Ермака Андрея Богдана с Коломойским, и именно на этой почве они расстались.

Тандем же с Ермаком построен у Зеленского на основе простого разделения ролей: президенту – вся медийность, софиты, аплодисменты, награды, лучи славы и добра, а главе его Офиса – максимальная реальная власть «на хозяйстве», при условии не претендовать на роль самого Зеленского. В итоге Ермак не только сожрал практически всех конкурентов внутри Офиса, но и приобрел такую значимость, что без него Зеленскому и правда будет весьма затруднительно тянуть весь воз проблем, начиная от кадровых, заканчивая финансами, обороной и черт знает чем еще.

Так вот. Вбрасывая именно такой персональный состав «киевской хунты» на случай «недееспособности Зеленского», Politico или те, кто этот материал изданию заказал, посылают сигнал Зеленскому, что искать врагов нужно не в России, а гораздо ближе. Потому что если отбросить явно карикатурные фигуры Резникова и Кулебы, из реальных тяжеловесов остаются лишь Ермак с Залужным, олицетворяющие собой сцепку Госаппарата с Армией – два несущих столба нынешнего режима.

Для любителей совсем уж забористой конспирологии можно вбросить еще одну тему – известно ведь, что Ермака часто называют «ставленником Лондона», намекая на его связи с Даунинг-стрит и британской разведкой. Залужный же, наоборот, по конспирологическим версиям – человек Пентагона (его «куратором» называют американского генерала Марка Милли, с которым Залужный регулярно созванивается, что находит отображение и на официальном сайте украинского Генштаба).

В конспирологической картине мира, подготовленный на смену Зеленскому «дуумвитрат Ермак-Залужный – это аватар нерушимого союза островных и заокеанских англосаксов и их протектората над Украиной.

Так что вторым по важности сигналом, который посылает (кому – вопрос открытый, есть вероятность, что Москве) публикация в Politico – это то, что с гипотетической смертью или недееспособностью Зеленского солнце над Печерским холмами не зайдет, небо на землю не упадет и управляемость процессами не потеряется. Как говорится, дедушка умер, но дело его будет жить.

Подтверждает такие мысли и финальный аккорд публикации:

«Смерть Зеленского, несомненно, станет серьезным ударом, однако аналитики полагают, что политическая стабильность в Украине не будет серьезно нарушена».

Лучшим подтверждением того, что адресат послание получил, является публичное молчание самого Зеленского. А ведь именно по этому вопросу его реакция была бы вполне уместной. Как-никак – это именно его «хоронят» и назначают ему преемников. Впрочем, если кто-то специально хотел таким образом поссорить Зеленского с его «Верой Ивановной», ближайшие новости с киевского Олимпа тоже станут показателем. В смысле, купится клиент или нет.

Что же до покушений на Зеленского – то это как раз тот случай, когда неуловимый Джо неуловим потому, что за ним никто не охотится. Была бы московским нужна его деактивация, он бы уже давно лежал в гробу. Возможностей для этого хоть отбавляй – и не только сложно исполнимых в Киеве, где много охраны и относительно хорошее ПВО, но и на периферии – во всяческих Бахмутах, Славянсках и Херсонах, по которым Владимир Александрович гуляет никого не боясь и ни от чего не скрываясь.

Вот такая, получается, конспирология. Имеет ли она хоть какое то отношение к реальной действительности – вопрос открытый. И вряд ли стоит строить на подобных вбросах какую то стратегию по Украине, тем более – долгосрочную. Но на всякий случай иметь все это в виду – безусловно, полезно.