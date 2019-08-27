27.08.2019,

Киев, Максим Карпенко

 
Война, Донбасс, Украина
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Хороша мамаша: Речь Зеленского по Донбассу разнесли в пух и прах

Озвученные Владимиром Зеленским в речи по случаю дня «незалежности» сравнения Украины с матерью, у которой насильно забрали детей – Крым и Донбасс, противоречит действительности, если вспомнить, что украинская армия наносит удары по мирным жителям Донецка и Луганска, убивая уже реальных детей.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда президент говорит о Крыме и Донбассе, как о детях, у меня сложные чувства, я полжизни прожила там. А «Аллея ангелов» в Донецке – это не дети? Памятник, Стелла памяти погибшим в войне малышам – это не дети.

А с детьми своими можно так поступать? Например, воду перекрывать или тепло, электроэнергию. Можно так с детьми поступать? Так мама заботливая делает со своими детьми?

А еще она говорит: «Я вам мост подорву, ножки оторву, теракты будут у вас на территории».

А случайно или не случайно в школы детские, на стадионы попадать, в мирных спящих жителей стрелять хорошая мама будет или нет?» – заявила Лукаш.

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