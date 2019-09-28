Хороша союзница: Санду требует от Додона изгонять русские войска из Приднестровья

28.09.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Молдовы Майя Санду раскритиковала президента страны Игоря Додона за то, что тот не потребовал с трибуны ООН вывода российских войск из Приднестровья.

В эфире RTR Moldova она заявила, что Додону «не хватило мужества потребовать с трибуны ООН то, что до сих пор требовали абсолютно все руководители этой страны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что он хочет, чтобы у него были очень хорошие отношения с Россией, но он не должен забывать об ответственности перед своим народом и перед своим государством. Да, нам нужно нормализовать отношения с Россией, но нам нужно говорить и о проблемах в наших отношениях, и отстаивать национальные интересы. В наших интересах не то что попросить, но сделать так, чтобы российские войска ушли из Республики Молдова», – сказала Санду.

Она также критикует Додона за то, что называет «большим пакетом решения приднестровского вопроса».

«Он предлагает таким большим игрокам как США, ЕС и Россия решить за нас этот вопрос в обход граждан Республики Молдова. Мы особенно против того, чтобы такое решение перечеркивало наше европейское будущее. Мы никогда не согласимся поступиться ради решения приднестровского конфликта нашей целью – стать когда-нибудь членами Европейского Союза», – сказала Санду.

Выступая с трибуны ООН, Игорь Додон заявил, что приднестровский вопрос можно буде разрешить только в том случае, если Молдова сохранит военный нейтралитет.