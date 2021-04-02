Хорошая и плохая. Из Китая поступили две новости для российской экономики

02.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Китай показывает России пример, как нужно обходить американские технологические санкции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет политический и экономический обозреватель Александр Габуев.

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Он напоминает, что во время последнего визита в Китай главы МИД РФ СергеяЛаврова обсуждался вопрос, как на фоне новых американских санкций Москва и Пекин могли бы сотрудничать в деле снижения зависимости от США.

«И не в последнюю очередь речь идет об уходе от западных технологий. Российские энергетики и китайские телекоммуникационные гиганты не понаслышке знают, как болезненны могут быть технологические санкции. И тут Китай явно может дать России фору. Импортозамещение и развитие компетенций в прорывных технологиях остается приоритетом для Пекина уже десять лет, и в утвержденном только что плане 14-й пятилетки (2021–2025 годы) это направление одно из ключевых», – отмечает Габуев.

Он напоминает, что в 2015 году Пекин принял программу «Сделано в Китае-2025», предусматривающую многомиллиардные вливания в национальную систему инноваций и науку.

«Она настолько обеспокоила Вашингтон, что ссылки на документ постоянно фигурировали в обосновании и введения повышенных тарифов на китайские товары, санкциях против Huawei и ZTE», – пишет автор.

«Раньше мы с коллегами думали, что китайцы не способны на промышленные инновации, а все технологичное, что у них получается, попросту украдено. Но программа была как холодный душ: приглядевшись, мы поняли, что китайцы давно и успешно занимаются инновациями», – цитирует эксперт давно работающего в Китае представителя крупного немецкого концерна.

Указывается, что КНР будет концентрироваться на собственных решениях в робототехнике, авиадвигателях, электромобилях, вакцинах и медоборудовании, сельхозтехнике, оборудовании для кораблестроения, авиастроения и высокоскоростных железных дорог, геопозиционировании. Также в списке искусственный интеллект, квантовые технологии, чипы, полупроводники и суперкомпьютеры, науки о мозге, генетика и биотехнологии, изучение подземных и подводных богатств, космические и полярные исследования.

«Конечно, быстро и безболезненно отказаться от западных технологий КНР будет непросто, но шансы на успех вполне есть. Для России это и хорошая, и плохая новость. Хорошая в том, что для некоторых видов оборудования появятся альтернативы. Однако последние высокотехнологичные товары, которые РФ еще поставляет Китаю, вроде авиадвигателей или оборудования для АЭС, в горизонте 5–10 лет явно будут замещены», – резюмирует Габуев.