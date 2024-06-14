«Хорошее, антифашистское украинство»? А зачем оно вообще, если есть Россия?

Создание «украинского национального движения» в изгнании в России невозможно. Равно как и создание «украинских национальных частей» (о желании чего недавно обмолвился один из «пророссийских украинцев»-эмигрантов).

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Селиванов, бывший советник министра обороны Украины, покинувший родной Киев в 2014 году и ныне служащий на Донбассе.

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…Потому что «украинское национальное движение» не может не быть антирусским. Украинская национальная идея состоит в том, что есть некий нерусский украинский народ, которому необходимо отдельное украинское государство. А, поскольку украинская идентичность по отношению к русской – «плавающая» (сегодня ты русский, завтра – украинец, послезавтра – снова русский), то украинское национальное государство неизбежно приходится создавать на землях, где живут люди, считающие себя русскими. То есть, на исторически русских землях. А это – всегда конфликт, пусть даже отложенный.

Почему никто из украинских политических эмигрантов в России не может и не сможет сплотить вокруг себя граждан бывшей Украины, которые принимают сторону России? Потому что для того, чтобы кого-то вокруг себя объединить, нужна цель. Образ будущего. А какую цель могут предложить украинские политические эмигранты? Создание «хорошего, антифашистского украинства»? А зачем оно вообще, если есть Россия?

Всем, кто считает себя русским, никакое украинство не нужно. Более того, оно не нужно и тем, что все еще по инерции считает себя украинцем. Но находится на стороне России или готов Россию принять. Всех этих людей вполне устраивает просто Россия. Ни в какой дополнительной Украине, как политическом образовании, они не нуждаются.

Украинское «правительство в изгнании», как легитимный преемник свергнутого Януковича, могло бы иметь какой-то смысл чисто в техническом, правовом смысле. Однако, после признания российской властью легитимности сначала Порошенко, затем Зеленского, легитимность Януковича вообще призрачна. И смысла в подписывании им каких-либо документов просто нет. Тем более, этого смысла нет в каких угодно других «правительствах» или «представительствах» украинцев. Единственное, зачем может пригодиться какое бы то ни было «правительство Украины» – это для подписания капитуляции.

Что касается «украинских» частей на стороне Русской армии, так могу сказать, что количество бывших украинцев, воюющих непосредственно в Русской армии, несоизмеримо больше численности тех экспериментальных подразделений, которые, по сообщениям СМИ, созданы из военнопленных ВСУшников. И бывшим украинцам в Русской армии никаких «украинских национальных частей» не нужно. Их вполне устраивают русские.

Недавние же украинские военнопленные – это люди, все последние годы подвергавшиеся украинской пропаганде. А украинская пропаганда – это внушение мысли о том, что человек является украинцем.

Украинской пропаганде потворствовать не нужно. Не нужно продолжать украинскую пропаганду, рассказывая военнопленным, что они – украинцы. «Разукраинивание» человека – процесс легкий и естественный. В ЛДНР он произошел сам собой сразу после того, как украинство перестало навязывать государство. Украинство растворилось в течении довольно короткого срока. И, если «разукраинивание» – процесс естественный, то «обукраинивание» требует государственного принуждения. Без такого принуждения, которое проводилось в УССР в 20-30-е годы, массовое украинство попросту невозможно.

Чтобы убеждать людей в том, что они украинцы (и, соответственно, им для этого нужно отдельное украинское государство), необходимо государственное давление. Навязывать украинскую идентичность со стороны России – глупо и неосмотрительно. По отношению к своему будущему – просто преступно. Жизнь уже все предельно ясно показала. Поэтому и военнопленных, и население освобожденных территорий, необходимо «разукраинивать». Благо, это получается легко и непринужденно. Олесь Бузина делал это в одиночку, просто своей публицистикой. Заявляя, что «я малоросс, и я русский». Это и есть нормальная, живая идентичность для земель, которые входили в бывшую УССР. Кто хочет, может возвращаться в русские через малороссийство. А кто хочет – непосредственно, минуя региональную субидентичность.

Те же, кто пожелает изучать мову или творить «великую украинскую культуру» – может делать это самостоятельно. Без создания для этого отдельного украинского государства. В рамках России, которая вполне позволяет и даже поощряет развитие региональных культур. И посмотрим, насколько успешной и востребованной будет эта культура без государственного ее навязывания. Лично я в этом очень сомневаюсь.

Таким образом, мы видим, что никакой необходимости в создании неких украинских надстроек для управления или организации жизни на освобожденных территориях бывшей УССР просто нет. Все эти надстройки при СССР были паразитными – министерства, союзы писателей и иных творческих работников, национальные издательства. Они финансировались за народный счет, чтобы навязывать народу идентичность. А теперь их просто не будет.

Заинтересованными в них могут быть только дармоеды и интриганы. Потому что все уроженцы бывшей УССР, кто чувствует себя русским, воюют или служат России. А не околачивают российские госструктуры предложениями о том, чтобы создать из них правительство и дать им возглавить неких «пророссийских украинцев».

P.S. Какое украинское движение и какие украинские структуры на освобожденных территориях могут иметь смысл – могу рассказать. Такие есть. Но расскажу это только тем, кто компетентен решать эти вопросы.