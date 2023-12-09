«Хорошего для нас мало»: киевские СМИ подвели итоги визита Путина на Ближний Восток

Игорь Шкапа.  
09.12.2023 15:26
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Дзен, Политика, Россия, Украина


В Киеве осознали, что последние визиты президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ показывают: Россия усиливает свои позиции на Ближнем Востоке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет ориентированное на Вашингтон киевское интернет-издание «Зеркало недели».

В Киеве осознали, что последние визиты президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и...

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«Путин потихоньку выходит из международной изоляции, в которой оказался после широкомасштабного вторжения России в Украину и объявления в розыск Международным уголовным судом. Теперь маршруты редких зарубежных поездок российского президента не ограничиваются Казахстаном, Кыргызстаном или Китаем, а расширяются за счет стран, не признающих юрисдикцию суда», – говорится в статье.

Кроме того, утверждается, что «это важная часть поездки российского президента» накануне избирательной кампании в России.

«Но отправляясь в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты Путин также пытался усилить позиции России в этой части мира и в противовес Западу сформировать клуб дружественных РФ стран, недовольных существующим миропорядком», – пишет издание.

Автор материала считает показательным, что 7 декабря, на следующий день после визита в Эр-Рияд и Абу-Даби, Путин принял в Москве президента Ирана Ибрахима Раиси, с которым обсуждал палестино-израильский конфликт, украинский конфликт, расширение экономических отношений и проект транспортного коридора «Север—Юг».

«Экспресс-поездка Путина окружена тайной: результаты переговоров его участники практически не комментируют. Тем не менее в этом однодневном вояже российского президента для Украины хорошего мало. Путин обзавелся новыми друзьями — монархии Ближнего Востока показали свою готовность сотрудничать с парией», – с горечью резюмирует «ЗН».

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