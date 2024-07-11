«Хорошие места для американских рабочих»: Остин о войне с Россией

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Война против России помогла США обеспечить свой ВПК заказами и насытить экономику. Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом году рекордные 23 союзника по НАТО достигли целевого показателя 2% от ВВП на оборону. Теперь наши союзники по НАТО не только тратят больше на свою собственную оборону, они также тратят больше на оборонно-промышленную базу в Америке. Это означает платформы и боеприпасы, произведённые в Америке. Это помогает оживить производственные линии по всей стране и создать хорошие места для американских рабочих. Теперь весь этот прогресс является свидетельством лидерства США и солидарности союзников», – сказал Остин.

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«Мы будем поддерживать Украину, пока она борется за своё суверенитет и безопасность. Мы будем углублять сотрудничество в поддержке Украины. Мы готовы предоставить помощь в сфере безопасности и обучения, и готовы согласовать новые финансовые обязательства перед Украиной. Коалиция стран неустанно работает над тем, чтобы предоставить Украине истребители F-16. И сегодня президент Байден вместе с премьер-министрами Нидерландов и Дании с гордостью объявляет, что передача F-16 официально началась. Этим летом Украина получит F-16», – подытожил министр.