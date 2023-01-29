Хорошие новости для российских «ждунов»

С Запада пришла отличная новость для многочисленных российских «ждунов».

Глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью Spiegel заявил, что ранее скопом зачисленные в отказники и лишенцы российские и белорусские спортсмены, возможно, могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

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«Это будет прекрасной новостью, если сбудется», – моментально откликнулась комментарием в своем телеграм-канале «кровавая барыня» Ксения Собчак.

В этом месте у любого нормального гражданина России моментально отвисла бы челюсть в немом вопросе «Шта?».

Но ладно Собчак – ее реакция, в конце концов, предсказуема. Чего еще ждать от персонажа, назвавшего фронтмена Little Big Илью Прусикина, на днях пополнившего список иноагентов от Минюста, «хорошим парнем и честным человеком». Как говорится, рыбак рыбака видит издалека.

Однако выяснилось, что неимоверно рады даже не морковке от МОК, а всего лишь намеку на нее и российские чиновники из отечественного НОК, назвавшие слова Баха «мудрым и ответственным подходом». Да и среди лидеров мнений в соцсетях многие умилились. Мол, раскрылись-то у головного МОК глаза на вопиющую несправедливость в отношении россиян, ну ведь правда?!

Кто-то даже на радостях усмотрел в произошедшем первый шаг в устранении несправедливой политической сегрегации в мировом спорте. Мол, куда ж они без наших-то спортсменов денутся, и вот, наконец, супостаты признали этот факт. И все вместе радостно смакуют подробности словесной пикировки между главой МОК и украинцами.

Напомню, в ответ на киевские угрозы бойкота Олимпиады в случае допуска на нее русских и приглашения на передовую в Артемовск, Бах отметил, что:

«Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Миссия МОК состоит в том, чтобы собрать вместе всех спортсменов со всего мира. Это особый символ Олимпийских игр», — подчеркнул Бах, добавив, что отстранение спортсменов только из-за их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

Между тем, минимальное углубление в тему показывает, что там как минимум не все так просто. А если без дипломатических вывертов, России предлагается не прощение и восстановление в правах, а очередное унижение.

Ведь, по словам главы МОК, возвращение россиян и белорусов на международные турниры возможно не просто под нейтральным флагом (унижение номер один, к сожалению, с подачи функционеров от российского спорта, уже привычное), но и после индивидуальной проверки и при условии, что они не поддерживали военную операцию на Украине (унижение номер два).

Иначе говоря, россиянам предлагается публично стать иудами, зафиксировать иудин грех документально и с вот этой ксивой «хорошего русского» получить с барского плеча отмашку на возможность бегать-прыгать- поднимать штангу на Олимпиаде.

Вопрос о том, кого именно будут представлять там спортсмены, не только выступающие под белым флагом, но и публично отрекшиеся от своей страны, думаю, не нуждается в дальнейшем уточнении.

Тем не менее, есть и те, для кого этот сигнал от МОК – хорошая новость. Речь о той многочисленной прослойке «ждунов», которые с началом СВО впали в гражданский анабиоз и молчат о происходящем как рыбы об лед, в ожидании, когда же «это всё», наконец, закончится, и можно будет снова жить по старому, как будто 24 февраля 2022 года и не было. Именно об этих людях (и не только в спорте, но и вообще, в куда более широком контексте) писал недавно философ Алексей Чадаев в своем нашумевшем сетевом посте под названием «Страх победы и надежда на поражение»:

«Такие настроения существуют и в бизнес-элите, и среди чиновников (особенно бенефициаров коррупционной ренты), и даже среди военных и «силовиков» (те же чиновники, только в погонах). Для них реальность до 24.02.22 была именно «нормой», а всё случившееся с того момента — личной катастрофой».

Нынешние разговоры в МОК, если они найдут продолжение и будут реализованы в конкретных решениях, несомненно, станут первой ласточкой и прецедентом, за которым, без сомнения, последует масштабирование удачного опыта и в других областях.

«А потом по этой схеме они будут «разбанивать» артистов, режиссеров, журналистов, писателей из России. «Тех, кто не поддерживал спецоперацию». Поэтому они, ждуны наши, громко молчат – смотрите, слушайте, осязайте – «Я с теми, кто далеко! Я за тех, кто там, кто уехал. Я за Украину». Чтобы потом все вернулось – каннские красные дорожки, берлинские фестивали и билеты до квартир в Майами. Они на паузе, они ждут. Провалится Россия – они на коне, победит Россия – их лично простят и пустят обратно в еврорай», – прогнозирует журналистка и блогер Наталья Осипова.

И с ее выводами сложно не согласиться. Потому как они безупречно логичны.

Так что на месте российских патриотов я бы не радовался намекам на возможное «послабление», а скрестив пальцы загадал, чтобы озвученные Зеленским планы «защитить мировой спорт от влияния России» увенчались успехом – как минимум, до того момента, когда российские военно-политические усилия позволят решить проблему самой Украины в ее нынешнем виде.

Потому как возврат российских спортсменов на международные соревнования такой ценой и даром не нужен.

Зачем, если представлять там они будут не Россию?