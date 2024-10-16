Хорошие новости для русских: на Украине началась мобилизация инженеров-ракетчиков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские программы создания ракет оказались под угрозой срыва. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Луценко раскритиковал намерения власти ввести так называемое «экономическое бронирование», назвав его откупом от службы в армии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Фактически легально уже вброшено и озвучено Кабмином экономическое бронирование. По-солдатски это читается, как откуп от фронта. И одновременно Зеленский останавливает бронирование работников оборонной и критических отраслей. То есть сейчас инженеры, которые работают над украинскими ракетами, не ходят на работу, потому что их уже вылавливают и отправляют на фронт пехотинцами. Почему? Потому что кто-то остановил бронирование, я не шучу. Потому что ТЦК приходят туда, где легче, туда, где есть люди на работе. Куда? Например, на теплокоммунэнерго, на облэнерго, на любые другие предприятия критической инфраструктуры, на военные объекты. Но остановлено бронирование, потому что кому-то что-то не нравится», – заявил Луценко.