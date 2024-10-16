Хорошие новости для русских: на Украине началась мобилизация инженеров-ракетчиков

Анатолий Лапин.  
16.10.2024 14:53
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Мобилизация, Украина, Экономика


Украинские программы создания ракет оказались под угрозой срыва. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Луценко раскритиковал намерения власти ввести так называемое «экономическое бронирование», назвав его откупом от службы в армии.

Украинские программы создания ракет оказались под угрозой срыва. Об этом на канале экс-спикера запрещённого...

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«Фактически легально уже вброшено и озвучено Кабмином экономическое бронирование. По-солдатски это читается, как откуп от фронта. И одновременно Зеленский останавливает бронирование работников оборонной и критических отраслей. То есть сейчас инженеры, которые работают над украинскими ракетами, не ходят на работу, потому что их уже вылавливают и отправляют на фронт пехотинцами.

Почему? Потому что кто-то остановил бронирование, я не шучу. Потому что ТЦК приходят туда, где легче, туда, где есть люди на работе. Куда? Например, на теплокоммунэнерго, на облэнерго, на любые другие предприятия критической инфраструктуры, на военные объекты. Но остановлено бронирование, потому что кому-то что-то не нравится», – заявил Луценко.

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