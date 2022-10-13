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Новости Украины

Защитники Донбасса освободили два населённых пункта в 6 километрах к югу от Артёмовска (переименован Украиной в Бахмут) – Опытное и Иванград. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Впрочем, военкор Евгений Поддубный уточняет, что в Опытном еще продолжаются бои. В самом Артёмовске освободительные силы уже зашли в городскую черту с востока и с боями вытесняют противника.

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Также есть хорошие новости из ЛНР. Освободительные войска взяли под контроль две высоты в районе Кременной.

«Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне – Червонопоповку и Песчаное, Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово под полным контролем союзных войск. Есть продвижение наших подразделений в сторону н.п. Терны. В городе малолюдно, власти обеспечивают оставшихся жителей подвозом продуктов питания, энергоснабжением. Связи в районе практически нет», – сообщил глава московского представительства ЛНР Родион Мирошник в своём тг-канале.