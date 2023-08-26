Хорошие новости с фронта: у ВСУ ничего не получается в Работино

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Тревожная информация о скоплении украинской бронетехники, которую готовили бросить на прорыв на юг в районе села Работино сменилась оптимистическими сообщениями с фронта – противнику не удалось реализовать задуманное, более того, российские военные постепенно оттесняют врага на север населенного пункта.

Канал 1430 полка мобилизованных из Москвы сообщает, что вчера российская авиация нанесла несколько ударов по скоплению техники и живой силы ВСУ севернее Работино, затем русские пошли в контратаку, вытесняя украинцев из центра Работино. Сегодня «после десятков неудачных попыток штурма у Работино, ВСУ начали перегруппировку подразделений из-за утраты ими боеспособности». Минобороны РФ сообщило, что украинцы бросали в атаки силы из своего стратегического резерва.

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«По Работино ситуация хорошая. Там наступление ВСУ не только забуксовало, но и наметилась динамика на выжимание противника к северным окраинам», – отмечает военкор Роман Сапоньков.

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин объясняет, в чем важность боев за Работино:

«Работино – это ключ к дороге на Токмак, Токмак – это прямой, самый короткий путь на Бердянск и Мелитополь – наши города, стоящие на сухопутной магистрали, ведущей в Крым и Херсонскую область. Задача украинской армии и НАТО – пробить Работино, Вербовое, Токмак и перерезать дорогу жизни в Крым. Задача нашей армии – не дать врагу ни одного плода с этого «райского дерева»… Работино сегодня – это гигантская мясорубка, пропускающая через себя в фарш элитные бригады Вооруженных сил Украины», – пишет Рогозин.

Военкор Александр Сладков опровергает сообщения западных СМИ о том, что ВСУ удалось прорвать первую линию обороны – по его мнению, это специальная дезинформация, чтобы стимулировать деморализованных украинских солдат идти в атаку.

«Если б ВСУ её прорвали, они б хлынули к морю, но их долбят в Работино, как мух мухобойкой… Американцы говорят: первую, самую укрепленную линию, украинцы прорвали, дальше пойдет, как по маслу! Ну, если б «оно могло, так конечно б пошло», но «оно» стоит на месте и получает люлей в Работино. Но в этом посыле вот какая ошибка: вторая (третья, четвертая) линия обороны слабые, первая была самой укрепленной. Да там этих линий наших, с зубъями дракона, с МЗП, с противотанковыми рвами, с плотными минными полями, с закопанными ФАБами — как слоев теста в «Наполеоне», так что не надо «петь военных песен», вы этим своих штурмовиков не успокоите, они сами знают, что ваши штабы, пардон, пи***т», – пишет Сладков.

Политолог Владимир Корнилов обращает внимание, что в западных СМИ продолжают публиковать противоречивые сообщения об «успехах» ВСУ.

«Очередная рассинхронизация у штатных европейских русофобов. Француз Бернар-Анри Леви, посетивший когда-то Гуляй-Поле (соответственно, представляющийся знатоком этих мест), «авторитетно» пояснил, что с разрушением украинцами Работино «дорога на Мелитополь открыта» – мол, всё, русские минные поля преодолены! (так, на всякий случай – от Работино до Мелитополя 70 км по прямой). Немецкий же русофоб Юлька Рёпке сообщает несколько иные данные: «Украинской армии понадобилось 10 недель, чтобы… захватить первое село по дороге на Токмак. Ещё пять деревень, ещё пять линий обороны». Подчеркиваю, тут речь не о Мелитополе, а о Токмаке (так, на всякий случай – от Работино до Токмака 20 км). «Дорога на Мелитополь открыта», говорите? Да уж, география – наука не французская…», – иронизирует Корнилов.