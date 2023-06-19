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Российским военным удалось вновь выбить ВСУ из поселка Пятихатки в Запорожской области. «Наши бойцы выбили ВСУ из Пятихаток», – сообщил канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Это произошло вскоре после того, как о занятии населенного пункта официально объявило Минобороны Украины, а украинские солдаты опубликовали ролик из Пятихаток, где они топчутся по флагу осетинского подразделения, которое удерживало тут оборону, но отступило. И вот теперь посёлок вновь занят силами 429 полка, в состав которого входит и батальон «Шторм.Осетия».

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Обозреватель Юрий Баранчик подсчитал, что за последние трое суток ВСУ не менее пяти раз заходили в Пятихатки, затем российская сторона накрывала украинцев «Солнцепёком», противник отступал, и всё начиналось заново. Баранчик отмечает, что, если верить официальным сводкам Минобороны РФ, за время «контрнаступа» ВСУ счёт потерянной украинцами техники пошел уже на сотни единиц. Именно этим наблюдатель объясняет появившиеся в прессе данные о закупке Киевом израильских танков «Меркава».

Военный эксперт Владислав Шурыгин поясняет, что за трое суток штурма деревни Пятихатки «эдельвейсы» (неформальное название 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ) «уже потеряли больше 1200 человек убитыми, не менее 1 500 ранеными и больше 50 единиц бронетехники и находится на грани утраты боеспособности».

Пятихатки – село из 150 домов с довоенным населением в 300 человек.

Одновременно приходят сообщения о продвижении российских войск в Марьинке – населенном пункте на подступах к Донецку, откуда ВСУ на протяжении многих лет терроризировали столицу ДНР.

По некоторым данным, штурм мощных укреплений «Зверинец» осуществили бывшие заключенные из отряда «Шторм». До этого данные позиции ВСУ безуспешно пытались занять армейцы, «барсы» и «Ахмат».